اکبر تشکری نیا در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد وضعیت احداث ورزشگاه جانبازان در منطقه 20 اظهار کرد: با توجه به مصوبه شورا مبنی بر احداث ورزشگاهی برای معلولان، ورزشگاه جانبازان و معلولان با 21 هزار متر مربع زیر بنا در 8 طبقه در حال تجهیز است.

وی ادامه داد: اقدامات زیربنایی و کارهای ساختمانی و ساختاری ورزشگاه جانبازان به اتمام رسیده و هم اکنون آماده تجهیز با وسایل ورزشی است.

مدیر عامل شرکت توسعه فضاهای فرهنگی شهرداری تهران اضافه کرد: پس از خرید کامل تجهیزات و نصب آنها، ورزشگاه جانبازان منطقه 20 به بهره برداری کامل می رسد.

وی تاکید کرد: این ورزشگاه در نوع خود بی نظیر است و معلولان و جانبازان می توانند از امکانات ورزشی، تفریحی و فرهنگی این مرکز بدون کمک دیگران استفاده کنند.

مجتبی عبداللهی شهردار منطقه 20 نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به امکانات این مرکز گفت: این مجتمع شامل امکانات فرهنگی، ورزشی، تفریحی و بوستان ویژه معلولین است که استخر و سونا، سالنهای آموزشی، سالنهای ورزشی متعدد، رستوران، گالری، کافی نت، کتابخانه، کلاسهای آموزشی و مشاوره، کارگاه فنی، پارکینگ و بخش ویلچر رانی بر روی بام از جمله آنهاست.

شهردار منطقه 20 در ادامه خاطرنشان کرد: عملیات اجرایی این مجموعه در 21 هزار متر مربع زیربنا و در 8 طبقه از سال 86 آغاز شده و تا پایان سال جاری به بهره برداری می رسد.

وی با اشاره به اینکه این ورزشگاه با مشارکت شهرداری منطقه 20 و شرکت توسعه فضاهای فرهنگی شهرداری تهران احداث شده تصریح کرد: برآورد کلی برای اجرای این پروژه حدود 35 میلیارد تومان است و با توجه به قرار داشتن آن در خیابان فدائیان اسلام و دسترسی های مناسب می تواند مورد استفاده شهروندان مناطق دیگر شهر تهران نیز قرار گیرد.

عبداللهی افزود: هم اکنون تجهیزات ورزشی مخصوص معلولان ثبت و سفارش داده شده که در حال خرید و وارد کردن آنها از کشور آلمان هستیم و با نصب آنها در ورزشگاه تا قبل از پایان امسال به بهره برداری کامل می رسد.