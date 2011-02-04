معترضین میدان التحریر از یک میلیون نفر گذشت/ مسیحیان هم نماز گزاردند

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه تلویزیونی الجزیره لحظاتی پیش از حضور یک میلیون معترض مصری در میدان التحریر قاهره خبر داد.

این در حالی است که بقیه شهرهای مصر نیز قرار است بعد از اقامه نماز جمعه شاهد تظاهرات گسترده مردمی باشد. در اسکندریه معترضین پس از پایان نماز از مسجد ابراهیم تظاهرات خود را آغاز خواهند کرد.

حزب الغد نیز اعلام کرد که بعد از اقامه نماز جمعه حدود 80 هزار شهروند مصری در شهر طنطا تظاهرات برپا خواهند کرد.

خطیب جمعه در میدان التحریر نیز ضمن قدردانی از حضور گسترده مردم مصر در تظاهرات های ضد دولتی اظهار داشت که در انقلاب مردمی مصر تمامی جوانان مسلمان و مسیحی مشارکت داشتند.

گفتنی است شهروندان مسیحی نیز در راستای حفظ اتحاد ملی همراه با مسلمانان در میدان التحریر به راز و نیایش با پروردگار و اقامه نماز خود پرداخته اند.

وی افزود: به سخنان کسانی که می خواهند چهره واقعی انقلاب مردمی را تغییر دهند گوش ندهید. من شما را به صبر و حوصله دعوت می کنم.

خطیب جمعه میدان التحریر تصریح کرد: دخالت آمریکا و غرب را رد می کنیم و اعلام می کنیم که وابسته به هیچ حزبی نیستیم. ما خواهان کناره گیری حسنی مبارک از قدرت و برقراری آزادی و عدالت اجتماعی و آزادی تمامی زندانیان هستیم.

وی خاطرنشان کرد که برقراری حالت قانون فوق العاده صفحه ننگین تاریخ مصر است.

با دخالت آمریکا و غرب در امور داخلی مصر مخالفیم و اعلام می کنیم که کشورهای غربی سخنگوی ما نیستند.