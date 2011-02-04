سردار محمد ابراهیم جباری در حاشیه مراسم گرامیداشت مرحوم عبدالرزاق زین الدین در گفتگو با خبرنگار مهر در قم با اشاره به شخصیت این پدر دو شهید اظهار داشت: مرحوم زین الدین برای عزت و عظمت انقلاب و اسلام هر آنچه که در توان داشت در طبق اخلاص قرار داد و در این مسیر گام بر میداشت.
فرمانده سپاه ولی امر با بیان اینکه مرحوم زین الدین دارای سوابق مبارزاتی درخشانی در قبل از انقلاب و فعالیتهای خستگی ناپذیری در دوران هشت سال دفاع مقدس بود عنوان کرد: ایشان فردی انقلابی، ولایتمدار و مطیع محض امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری بود.
وی اضافه کرد: سردار مهدی و مجید زین الدین از فرماندهان جنگ بودند که در دامن پر مهر و عطوفت مادر و این پدر مهربان پرورش یافتند که این دو شهید اسوه و الگوی رزمندگان به شمار میرفتند.
سردار جباری خاطرنشان کرد: شهیدان زین الدین از لحاظ علمی، اخلاقی و عدالت خواهی انسانهای نمونه بودند که نسل جدید و جوان باید شهیدانی این چنین را الگو و اسوه خود قرار دهند.
وی ولایتمداری را یکی از ویژگیهای بارز مرحوم زین الدین عنوان کرد و افزود: ایشان همواره و در همه شرایط سخت یار و یاور انقلاب و ولایت فقیه بود و پشت سر امام و رهبری حرکت میکرد.
فرمانده سپاه ولی امر در ادامه به برخی از خصوصیات مرحوم زین الدین در سالهای دفاع مقدس و جبهههای جنگ اشاره کرد و افزود: ایشان محوری برای رزمندگان اسلام در جبههها بودندو در قلب همه رزمندگان جا داشتند.
وی اضافه کرد: از سالهایی که بنده ایشان را میشناختم عاشق و مجذوب ایشان بودم که ایشان در سالهای اخیر دچار بیماری شدند و در ایام رحلت پامبر (ص) و سبط اکبری امام حسن مجتبی و امام رضا(ع) جان را به جان افرین تسلیم کرد و به دیار باقی شتافت.
سردار جباری در بخش پایانی سخنان خود بر توجه جوانان به خانوادههای معظم شهدا و فداکاریهای این عزیران تأکید کرد و افزود: جوانان باید از کسانی که برای عزت و اقتدار کشور عزیزترین چیز خود را فدا کردند ارتباط صمیمانهای برقرار کنند تا بتوانند جای خالی فرزندان خانوادههای معظم شهدا را پرکنند.
قم - خبرگزاری مهر: فرمانده سپاه ولی امر، پدر شهیدان زین الدین را یار و یاور انقلاب دانست و عنوان کرد: بارزترین ویژگی آن مرحوم ولایت پذیری بود.
سردار محمد ابراهیم جباری در حاشیه مراسم گرامیداشت مرحوم عبدالرزاق زین الدین در گفتگو با خبرنگار مهر در قم با اشاره به شخصیت این پدر دو شهید اظهار داشت: مرحوم زین الدین برای عزت و عظمت انقلاب و اسلام هر آنچه که در توان داشت در طبق اخلاص قرار داد و در این مسیر گام بر میداشت.
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