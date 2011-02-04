سردار محمد ابراهیم جباری در حاشیه مراسم گرامیداشت مرحوم عبدالرزاق زین الدین در گفتگو با خبرنگار مهر در قم با اشاره به شخصیت این پدر دو شهید اظهار داشت: مرحوم زین الدین برای عزت و عظمت انقلاب و اسلام هر آنچه که در توان داشت در طبق اخلاص قرار داد و در این مسیر گام بر می‌داشت.



فرمانده سپاه ولی امر با بیان اینکه مرحوم زین الدین دارای سوابق مبارزاتی درخشانی در قبل از انقلاب و فعالیت‌های خستگی ناپذیری در دوران هشت سال دفاع مقدس بود عنوان کرد: ایشان فردی انقلابی، ولایتمدار و مطیع محض امام خمینی‌(ره) و مقام معظم رهبری بود.



وی اضافه کرد: سردار مهدی و مجید زین الدین از فرماندهان جنگ بودند که در دامن پر مهر و عطوفت مادر و این پدر مهربان پرورش یافتند که این دو شهید اسوه و الگوی رزمندگان به شمار می‌رفتند.



سردار جباری خاطرنشان کرد: شهیدان زین الدین از لحاظ علمی، اخلاقی و عدالت خواهی انسان‌های نمونه بودند که نسل جدید و جوان باید شهیدانی این چنین را الگو و اسوه خود قرار دهند.



وی ولایتمداری را یکی از ویژگی‌های بارز مرحوم زین الدین عنوان کرد و افزود: ایشان همواره و در همه شرایط سخت یار و یاور انقلاب و ولایت فقیه بود و پشت سر امام و رهبری حرکت می‌کرد.



فرمانده سپاه ولی امر در ادامه به برخی از خصوصیات مرحوم زین الدین در سالهای دفاع مقدس و جبهه‌های جنگ اشاره کرد و افزود: ایشان محوری برای رزمندگان اسلام در جبهه‌ها بودندو در قلب همه رزمندگان جا داشتند.



وی اضافه کرد: از سالهایی که بنده ایشان را می‌شناختم عاشق و مجذوب ایشان بودم که ایشان در سالهای اخیر دچار بیماری شدند و در ایام رحلت پامبر (ص) و سبط اکبری امام حسن مجتبی و امام رضا(ع) جان را به جان افرین تسلیم کرد و به دیار باقی شتافت.



سردار جباری در بخش پایانی سخنان خود بر توجه جوانان به خانواده‌های معظم شهدا و فداکاری‌های این عزیران تأکید کرد و افزود: جوانان باید از کسانی که برای عزت و اقتدار کشور عزیز‌ترین چیز خود را فدا کردند ارتباط صمیمانه‌ای برقرار کنند تا بتوانند جای خالی فرزندان خانواده‌های معظم شهدا را پر‌کنند.