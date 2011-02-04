انقلاب اسلامی به رهبری آیت الله خامنه ای همچنان در جهان پرتوافکن است

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام سید محمد سعیدی در خطبه های این هفته نماز جمعه قم که در شبستان امام خمینی حرم مطهر حضرت معصومه برگزار شد در سخنانی با بیان اینکه طلیعه دهه مبارک فجر با عزای آل الله مقارن شده است، اظهار داشت: در این ایام مردم با ایمان ایران اسلامی با اقامه عزای اهل بیت این ایام را گرامی داشتند.

وی با تاکید بر گرامیداشت ایام دهه فجر و برپایی مراسماتی در این زمینه افزود: مراسمات دهه فجر باید در شان نظام و نیازهای زمان باشد.

سعیدی ادامه داد: امسال دهه فجر با پدیده دیگری مقارن شده است و آن هم انقلابی است که به گفته دوست و دشمن الهام گرفته از انقلاب اسلامی مردم ایران علیه نظام کفر پدید آمده است.

امام جمعه قم در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به عوامل پیروزی انقلاب اسلامی عنوان داشت: اسلام به عنوان مکتب نقش اول را در پیروزی انقلاب اسلامی برعهده داشت چرا که اسلام در آن ایام تبلیغ عمومی شد و نماد این اسلام خواهی نیز سردادن شعارهای الله اکبر مردم در تظاهرات ها بود.

وی اضافه کرد: اقامه نمازهای جماعت صفوف دشمن بی دین را به هم ریخت و حضور زنان با ایمان در سنگر حجاب کاخ دشمن را فرو ریخت و امروز جلوه ای از آن را در حرکت ملت های مسلمان در منطقه شاهدیم.

خطیب نماز جمعه قم در ادامه التزام به ولایت فقیه را از دیگر عوامل پیروزی انقلاب برشمرد و خاطرنشان کرد: پیروی از ولایت فقیه از عمق ملت ما برخاسته است چرا که ما معتقدیم در عصر غیبت ولایت ائمه بر عهده ولی فقیه گذاشته شده است.

امام جمعه قم با انتقاد از عملکرد صدا و سیما در خصوص برنامه های دهه فجر گفت: صدا و سیما باید مراقب باشد چرا که برخی از برنامه هایی که به این مناسبت از صدا و سیما پخش می شود تبلیغ ملی گرایان است که باید دانست ملی گرایان به درد انقلاب نمی خوردند و سازشکار بودند و هستند و نمی توانند توده های ملت را رهبری کنند.

وی تصریح کرد: این مرجعیت شیعه و ولی فقیه است که به مسائل شخصی و جناحی فکر نمی کند و فقط به مصالح اسلام، قرآن و مردم می اندیشد.

تولیت آستانه مقدسه حضرت معصومه (س) افزود: امام امت وقتی وارد ایران شدند فرمودند که من خادم ملت ایران هستم و آمده ام تا دشمنان را خوار و دست اجانب را از کشور کوتاه کنم.

حجت الاسلام سعیدی وحدت بین مردم را عامل دیگر پیروزی انقلاب اسلامی عنوان کرد و به قیام مردم منطقه اشاره کرد و افزود: این حرکت از قیام مردم تونس آغاز شد و زلزله ای در منطقه ایجاد کرد که مردم دیگر حاضر نیستند در برابر جنایات حاکمان ستمگر و اسرائیل ساکت باشند.

وی ابراز داشت: نتانیاهو وقتی این زلزله را دید به وحشت افتاد و گفت: خمینی بار دیگر در خاورمیانه به صحنه آمده است که باید به او بگوییم آری امام بار دیگر به صحنه آمده تا روزگار شما اسرائیلیان را سیاه کند.

خطیب نمازجمعه قم با بیان اینکه سران جنایتکار اسرائیل که دستشان به خون مظلومان و دانشمندان آلوده است، افزود: به آنها می گوییم که آن خمینی کبیر امروز در قامت رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله خامنه ای به میدان آمده است و مردم ما به همین حقیقت اشاره دارند که در شعارهایشان می گویند "خامنه ای خمینی دیگر است ولایتش ولایت حیدر است" .

حجت الاسلام سعیدی در ادامه خطاب به مردم مصر عنوان داشت: ملت های مسلمان مصر و منطقه باید بدانند ما همه یک ملت واحد بودیم که در اثر غفلت خودمان و خودفروختگی حاکمان از هم جدا شدیم و امروز باید همه کشورهای اسلامی با اتحاد خود عظمت از دست رفته اسلام را زیر سایه ولایت ولی امر مسلمین باز گردانیم.

وی تصریح کرد: باید علیه قابیلیان متجاوز ضد اسلام به سرکردگی آمریکا و صهیونیسم قیام همه جانبه کرد که این امر بهترین نهی از منکر است و باید با این قیام مقدمه ساز قیام حضرت مهدی باشیم و این بزرگترین امر به معروف است.

سعیدی در بخش پایانی خطبه های خود به رحلت پدران شهید زین الدین اشاره کرد و افزود: ما رحلت این انسان فداکار را به خانواده آن مرحوم و همسر مکرمه ایشان تسلیت عرض می کنیم.

وی گفت: 27 صفر سالگرد شهادت فرزندان شهیدش بود و آن مرحوم در دهه آخر صفر به اقامه عزای امام حسین می پرداخت که در همین ایام نیز به دیار باقی شتافت.

خطیب نماز جمعه قم تصریح کرد: باید برای ارج نهادن به مقام شهیدان و ایثارگران و اقتدار جمهوری اسلامی ایران هر چه در توان داریم به کار ببندیم و در این راستا باید تلاش کنیم نهضت مردم مصر، تونس، غزه و ملت های منطقه به سرانجام برسد تا نشان دهد انقلاب به رهبری مقام معظم رهبری همچنان پرتوافکن و ظلم ستیز است.

یادآور می شود نمازگزاران نماز جمعه قم بعد از پایان نماز در حرکتی خودجوش به حمایت از مردم مصر و ملت های منطقه با سردادن شعارهایی از حرم مطهر حضرت معصومه (س) به سمت میدان شهدا حرکت کردند.