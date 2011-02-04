بازتاب گسترده سخنان رهبر معظم انقلاب در رسانه های جهان

به گزارش خبرگزاری مهر، نماز جمعه امروز تهران که به امامت مقام معظم رهبری برگزار شد بازتاب گسترده ای در سراسر رسانه های دنیا داشت. رویترز در این رابطه نوشت: آیت الله خامنه ای بیداری اسلامی در جهان عرب را ستود و به نمایندگی از مردم و دولت ایران به ملت های مصر و تونس تبریک گفت.

رویترز در بخش دیگری از گزارش خود از نماز جمعه تهران به نقل از مقام معظم رهبری اعلام کرد: از ارتش مصر می خواهم که به جای هدف قرار دادن ملت مصر توجه خود را به سوی دشمن صهیونیستی متمرکز کند.

خبرگزاری فرانسه نیز پس از پایان اقامه نماز جمعه تهران در خبری فوری نوشت: رهبر جمهوری اسلامی ایران تشکیل نظام اسلامی در مصر را خواستار شد.

این خبرگزاری همچنین به پخش خطبه های نماز جمعه به زبان عربی برای مردم مصر از سوی ولی امر مسلمین جهان اشاره کرد.

آسوشیتدپرس نیز در خبری کوتاه بخش هایی از سخنان رهبر انقلاب اسلامی را منتشر و به نقل از ایشان اعلام کرد که قیام مردمی مصر و تونس نشانه ای از بیداری اسلامی در منطقه است.

پایگاه اینترنتی المنار لبنان نیز به طور مستقیم و در بخش های پشت سر هم خطبه های نماز جمعه تهران را پخش می کرد. شماری از تیترهای درج شده در المنار عبارتند: "پژواک صدای ملت ایران امروز در شمال آفریقا و دیگر مناطق جهان اسلام شنیده می شود."، "وقایع مصر و تونس بسیار مهم و بیانگر یک زلزله واقعی است."

المنار همچنین هشدار رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران به آمریکا و غرب نسبت به تغییر مهره ها و مزدوران دست نشانده را به عنوان یکی دیگر از تیترهای خود قرار داد.

شبکه های تلویزیونی عرب زبان نیز در خبرهایی فوری بخش هایی از سخنان مقام معظم رهبری را به صورت زیرنویس پخش می کردند.

شبکه تلویزیونی العربیه پس از آغاز خطبه های نماز جمعه تهران در خبری فوری نوشت که آقای خامنه ای تظاهرات مصر و تونس را تایید کرد.

شبکه تلویزیونی الجزیره نیز که طی روزهای اخیر تمامی توجه خود را معطوف پوشش تحولات مصر کرده است در خبری فوری اعلام کرد که رهبر انقلاب اسلامی ایران قیام مردمی مصر را نشانه ای از بیداری اسلامی دانست.

شبکه بی بی سی عربی نیز سخنان رهبر معظم انقلاب را در حمایت از قیام مردم مصر و تونس بازتاب داد و این جمله را به نقل از ایشان منعکس کرد: تحرکات مردم در مصر و تونس نشانه بیداری اسلامی و برگرفته از انقلاب اسلامی ایران است.