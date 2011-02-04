به گزارش خبرگزاری مهر، سخنرانی حجت الاسلام سید مهدی خاموشی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، مخبر دزفولی دبیرشورای عالی انقلاب فرهنگی از جمله برنامه های این همایش عنوان شده است .

در مراسم امسال از 26 پیشکسوت قرآنی و پنج دارنده مقامهای بین المللی مسابقات قرآن تقدیر می شود .

پیشکسوتان قرآنی



مجید باوردی از آذربایجان شرقی، اکبر رضا‌زاد مراداعلی از آذربایجان غربی، عبدالحسن محمد‌پور از اردبیل، محمد‌رضا حاج‌اسماعیلی از اصفهان، شمس‌الله دارابی از ایلام، ید‌الله‌ احمدی از بوشهر، ابراهیم پورفرزیب (مولایی) و محمدرضا ابوالقاسمی از تهران، محمد‌رضا چابکی از خراسان رضوی، عباس حزباوی و آیت لله سید علی شفیعی از استان خوزستان و غلامحسن مراد‌قلی از استان سیستان و بلوچستان از جمله پیشکسوتانی هستند که در همایش امسال تجلیل می شوند .

ابراهیم مهبودی از فارس، ابوالفضل علامی از قم، نجم‌الدین هاشمی از کردستان، عزیز حیدرآبادی از کرمان، جهانگیر امیری از کرمانشاه، الیاس چراغ‌زاده از کهگیلویه و بویراحمد، سید‌حسین هاشمی از گلستان، فرهاد فلاح‌پور از گیلان، محمد‌هادی شفیق از مازندران، حسین محمدی‌هزاوه از مرکزی، محمد‌رضا صدری‌راد از هرمزگان، بهرام علی‌قره‌باغی از همدان و محمد‌علی تجویدی از یزد و یحیی علیمردانی از تهران نیز از دیگر تجلیل شوندگان در این همایش معرفی شده اند .

یونس عقیلی نفر اول حفظ مسابقات بین‌المللی قرآن تونس، مسعود نیک‌دستی نفر برتر رشته قرائت بیست و هفتمین دوره مسابقات بین‌المللی قرآن کریم ایران (1389)، حامد ولی‌زاده نفر اول رشته قرائت، محمد خطیبی نفر اول رشته حفظ کل سومین دوره مسابقات بین‌المللی قرآن دانشجویان مسلمان و فاطمه عبدلی نفر اول مسابقات بین‌المللی اردن در رشته حفظ 20 جزء قرآن کریم نیز دارنده مقامهای بین المللی هستند که در همایش امسال تجلیل می شوند .

مراسم تجلیل از پیشکوستان قرآنی امروز جمعه 15 بهمن ساعت 19 در تالار اندیشه حوزه هنری برگزار می‌شود.