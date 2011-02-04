هیچکس نباید در یوم الله 22 بهمن در خانه بماند

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، آیت الله سید محمد شاهچراغی در خطبه های نمازجمعه سمنان گفت: همانطوریکه شرکت در نماز جمعه یک عبادت محسوب می شود، شرکت در راهپیمایی 22 بهمن هم عبادت است.

وی با تاکید بر اینکه شرکت کنندگان در این راهپیمایی با آرمان های امام راحل تجدید بیعت می کنند، تصریح کرد: روز 22 بهمن باید روز حمایت از رهبری باشد و از همه سال‌ها پرشور تر برگزار شود چرا که راهپیمایی 22 بهمن همیشه سرنوشت‌ساز بوده است.

وی با اشاره به اینکه بیعت با امام راحل و بیعت مجدد با رهبر معظم انقلاب با حضور گسترده مردم در این راهپیمایی امکان پذیر است، گفت: رسالت همه ملت حضور یکپارچه و پرشور در راهپیمایی یوم الله 22 بهمن است.

بیعت پرسنل نیروی هوایی با امام راحل کمر رژیم طاغوت را شکست

امام جمعه سمنان با اشاره به 19 بهمن روز نیروی هوایی گفت: 19 بهمن سالروز بیعت تاریخی همافران نیروی هوایی با امام راحل است و بیعت پرسنل نیروی هوایی با امام راحل کمر رژیم طاغوت را شکست.

به گفته وی، همافران نخستین کسانی که با بنیان‌گذار کبیر انقلاب اسلامی دست بیعت دادند و تا امروز نیز به خوبی به بیعت خود عمل کرده‌اند.

خطیب جمعه سمنان با تسلیت روز شهادت امام رضا(ع) گفت: امام رضا (ع) ویژگی‌های فراوانی دارند که زبان از بیان آنها عاجر است.

شاهچراغی در بخشی از سخنانش به وقف و اثرات آن اشاره کرد و گفت: مسلمانی فقط به زبان نیست و باید در عمل هم مسلمانی را اثابت کرد و آنها که موقوفه خواری می کنند بدانند که فقط به صورت زبانی از مسلمانی دم بزنیم ارزش ندارد.

به گفته وی، انسان باید خدا را باور کند و بداند که خداوند همیشه ناظر بر رفتار و کردار ماست و اگر انسان خدا را باور کند به دنبال مال و کار حرام نمی رود.

مردم مصر هوشیار باشند که البرادعی دست نشانده آمریکا و اسرائیل است

خطیب جمعه سمنان در بخش دیگری از سخنانش به تحولات اخیر در کشورهای مسلمان و حرکات اسلام خواهی در این کشورها اشاره کرد و گفت: مردم مصر هوشیار باشند که البرادعی دست نشانده آمریکا و اسرائیل است.

وی خاطرنشان کرد: آمریکا قصد دارد با جایگزینی البرادعی به جای مبارک از رژیم صهیونیستی حمایت کند و البرادعی می خواهد رژیم صهیونیستی را با کمک آمریکا حفظ کند.