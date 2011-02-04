پیروزی انقلاب اسلام را احیا کرد / خاورمیانه سرزمین فرعونیان نیست

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، ماموستا امین راستی ظهر امروز و در خطبه های نماز جمعه سنندج، اظهار داشت: پیروزی انقلاب اسلامی ایران در شرایطی که جهان توسط دو بلوک شرق و غرب اداره می شد، باعث احیای مجدد دین مبین اسلام شد و قرائتی نو از این دین الهی را در جهان ارائه کرد.

وی عنوان کرد: انقلاب اسلامی ایران در شرایطی شکل گرفت که تمام کشورهای مستکبر و زورگو در جهان با بسیج تمامی توان خود از رژیم طاغوت حمایت می کردند ولی دست قدرت الهی با حضور همه جانبه مردم در صحنه باعث شد که تمام توطئه ها و دسیسه های دشمن نقش برآب شود.

امام جمعه موقت سنندج خواستار تبیین ویژگی ها و اهداف بلند نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران شد و افزود: مسئولان و اقشار مختلف مردم ضمن حضور در صحنه، نسل جوان را با آرمان های بلند نظام اسلامی آشنا کنند تا نسل جدید نیز به بهترین شکل ممکن این نظام الهی و اسلامی را حفظ کنند.

ماموستا راستی در ادامه خواستار دفاع از ارزشهای اسلامی شد و گفت: دفاع از نظام اسلامی و ادامه این راه یک وظیفه شرعی است و همه مردم کشور باید با تمام توان ضمن حضور در صحنه و مقابله با دشمنان، برای استمرار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران تلاش کنند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وضعیت حاکم بر منطقه خاورمیانه و حوادث کشورهای عربی طی یک ماه اخیر، خاطرنشان کرد: خاورمیانه سرزمین فرعونیان و دشمنان اسلام نیست و این وعده الهی است که روزی دین مبین اسلام در تمامی جهان گسترش می یابد و پایه های ظلم و ستم را برای همیشه تاریخ از بین می برد.

امام جمعه موقت سنندج با اشاره به حضور مردم کشورهای عربی در صحنه یادآور شد: امروز مردم مسلمان کشورهای مختلف با الگو گرفتن از نظام اسلامی در کشورمان از تمامی توان خود برای مقابله با دشمنان این دین الهی بهره برداری می کنند و این روند در منطقه نشان می دهد که دیگر زمان حکومت ظالمان بر مسلمانان به سرآمده است.