به گزارش خبرنگار مهر، این کتاب شامل 17 داستان کوتاه است که به دغدغه‌های روحی و روانی زنان و موضوعات متنوع دیگر از جمله جنگ، مسائل عاطفی و خانوادگی اختصاص دارد.

در داستان "گره مشت" می‌خوانیم: زن توجهی به من نداشت و تمام هوش و حواسش به مشت گره کرده دخترش بود و تلاش می‌کرد با دستهای کشیده اما چروک و لرزانش گره مشت دختر را باز کند. کلافه بود و با کلمات شل و کشیده دختر را به فحش بسته بود. چشمهای مرادی به چشمهای من گره خورد و اصلاً انگار نفهمید مادرش با آرنج به سرش زد.

از داستانهای مجموعه "به چیزی دست نزن" می‌توان به اجرای ساعت بیست و یک، زمهریر، موش کور، دستمال لیمویی، گودال، چهار راه و وقتی جنگ تمام شده بود اشاره کرد.

نویسنده در این مجموعه سعی کرده است دغدغه‌های ذهنی خود را در قالب داستان به زبانی ساده بیان کند.

عباسعلیزاده علاوه بر نوشتن داستان، شعر نیز می‌سراید و مجموعه شعر "می‌آیم لب اروند" پیش از این از وی به چاپ رسیده است.

کتاب "به چیزی دست نزن" با شمارگان 1100 نسخه در 93 صفحه و به قیمت 2000 تومان منتشر شده است.

