راهپیمایی گسترده نمازگزاران در حمایت از قیام مردم مصر

به گزارش خبرنگار مهر، برگزاری نماز جمعه این هفته تهران به امامت ولی امر مسلمین جهان حضرت آیت الله خامنه ای باعث شد تا خیل عظیمی از مردم تهرانی از ساعات اولیه صبح تهران خود را به دانشگاه تهران محل برگزاری نمازجمعه برسانند.
نمازگزاران تهرانی پس از اقامه نمازجمعه این هفته، در حمایت از مردم مصر راه پیمایی باشکوهی را از محل برگزاری نمازجمعه به سمت میدان انقلاب برگزار کردند.
راهپیمایان با در دست داشتن پلاکاردهایی در حمایت مردم مصر و سردادن شعارهایی چون "الله اکبر؛ لااله الاالله"، "حسنی مبارک حاکمی ذلیل است، نوکر امریکا و اسرائیل است"، "یا ایها المسلمون اتحدو اتحدو"، "اهل بصیرتیم، پیرو خط رهبریم "، "یاد امام خمینی پاینده باد، رهبر ما خامنهای زنده باد " و "خونی که در رگ ماست هدیه به رهبر ماست" حمایت خود را از مردم مصر و سرنگونی حکومت دیکتاتوری این کشور اعلام کردند.
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