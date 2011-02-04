رهبری خدا محور رمز انقلاب ایران است

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، حجت الاسلام مهدی عرب پور در خطبه های نماز جمعه این هفته کرمان با اشاره به فرارسیدن دهه فجر و سالگرد پیروزی انقلاب گفت: رمز پیروزی انقلاب ایران اتحاد مردم و تحول در سایه رهبری خدا محور و الهی بود.

وی انگیزه انقلاب ایران را الهی دانست و گفت: مردم ایران با انقلاب خود، الگویی برای سایر ملل شدند و امروز نیز شاهد بروز تحولاتی در برخی کشورهای خاورمیانه هستیم به گونه ای که به زودی شاهد خاورمیانه ضد استکباری و اسلام گرا خواهیم بود.

وی با اشاره به تحولات تونس و مصر این حرکات را نشانه بیداری ملتها و مقابله باظلم دانست.

وی با اشاره به رهبری مقتدرانه مقام معظم رهبری در ایران گفت: نمونه وحدت و ولایتمداری مردم در فتنه سال گذشته دیده شد و این نشان می دهد که نقش رهبر بسیار تعیین کننده است.

حجت الاسلام عرب پور افزود: قیام مردم در مصر به رهبر نیاز دارد و این درحالی است که استکبار قصد دارد مردم را از مسیر اصلی خارج کند.

وی گفت: رهبری که از توحید نشات بگیرد طاغوت را از بین خواهد برد.

امام جمعه موقت کرمان تصریح کرد: هم اکنون شعارهای انقلابی ملت ایران الگوی ملت های دیگر شده است و این نشان از عمق خدا محوری و پایه های اصولی انقلاب دارد.

وی در ادامه به وجود برخی فرقه های انحرافی اشاره کرد و اضافه کرد: دشمن سعی دارد با به وجود آوردن این فرقه های دروغین وحدت مسلمانان را نشانه برود اما ملت هوشیارند و در مقابل این حرکت ایستاده اند.



وی با اشاره به سالگرد وفات امام رضا (ع) گفت: یکی از تلاشهای امام رضا روشن کردن افکار مردم و افزایش آگاهی مردم در مقابل این انحرافها دانست.