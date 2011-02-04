مبارک باید لجبازی را کنار بگذارد/ قطار "انقلاب تغییر" توقف ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد البرادعی لحظاتی پیش در گفتگوی زنده با شبکه تلویزیونی الجزیره با بیان اینکه رژیم کنونی، شیوه فریب و گمراه سازی مردم را در پیش گرفته است، تاکید کرد : این رژیم مشروعیت خود را از دست داده است و زمان رفتن مبارک فرا رسیده است.



وی درباره مذاکرات مقامات آمریکایی با سران مصر برای استعفای مبارک گفت : درباره این مسئله اطلاعی ندارم ولی از هر راهی برای کناره گیری مبارک استقبال می کنیم.

مدیرکل سابق آژانس بین المللی انرژی اتمی در عین حال خاطر نشان کرد : ملت مصر به هیچ کس اجازه نخواهد داد انقلابش را مصادره کند.



وی افزود : زمان آن رسیده است که رژیم مصر بفهمد، ملت مصر شاید فقیر باشد، ولی هوشیار و بیدار است؛ ملت مصر خواهان ایجاد مصر جدید بر اساس عدالت و آزادی است؛ مردم مصر هرگز بر سر اصول خود سازش نخواهد کرد.



البرادعی گفت : پیش بینی می کنم در صورتی که امروز مبارک به خواسته های مردم برای کناره گیری پاسخ ندهد، تظاهرات همچنان ادامه یابد.



وی تاکید کرد : ممکن است مبارک امروز برود یا فردا، نکته مهم این است که ملت مصر هرگز به عقب باز نخواهند گشت و مسیر تغییر و انقلاب تغییر با قدرت ادامه خواهد یافت.



البرادعی گفت : هر چه مبارک به یکدندگی و لجبازی خود با حضور در قدرت ادامه دهد، حالت بی ثباتی و فلج بودن اوضاع ادامه خواهد یافت.



وی افزود : تنها راه پایان اعتراضات، رفتن مبارک است و وقتی او برود آنگاه ملت مصر به آسانی می تواند درباره حل مسائل دیگر گفتگو کند.



البرادعی در عین حال گفت : من عضو هیچ حزب و جریان سیاسی نیستم و خواستار نظام دموکراتیک بر اساس عدالت و مساوات اجتماعی میان همه مردم مصر هستم؛ وقتی مبارک کناره گیری کند، آنگاه وارد مرحله انتقالی می شویم که می توان مسائل دیگر را با گفتگو حل کرد.