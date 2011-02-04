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۱۵ بهمن ۱۳۸۹، ۱۵:۴۲

البرادعی :

مبارک باید لجبازی را کنار بگذارد/ قطار "انقلاب تغییر" توقف ندارد

مبارک باید لجبازی را کنار بگذارد/ قطار "انقلاب تغییر" توقف ندارد

محمد البرادعی رئیس جنبش ملی تغییر بار دیگر تاکید کرد: تنها راه حل خروج مصر از وضعیت کنونی رفتن حسنی مبارک است و یکدنگی وی سبب ادامه حالت بی ثباتی و متشنج کنونی خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد البرادعی لحظاتی پیش در گفتگوی زنده با شبکه تلویزیونی الجزیره با بیان اینکه رژیم کنونی، شیوه فریب و گمراه سازی مردم را در پیش گرفته است، تاکید کرد : این رژیم مشروعیت خود را از دست داده است و زمان رفتن مبارک فرا رسیده است.

وی درباره مذاکرات مقامات آمریکایی با سران مصر برای استعفای مبارک گفت : درباره این مسئله اطلاعی ندارم ولی از هر راهی برای کناره گیری مبارک استقبال می کنیم.

مدیرکل سابق آژانس بین المللی انرژی اتمی در عین حال خاطر نشان کرد : ملت مصر به هیچ کس اجازه نخواهد داد انقلابش را مصادره کند.

وی افزود : زمان آن رسیده است که رژیم مصر بفهمد، ملت مصر شاید فقیر باشد، ولی هوشیار و بیدار است؛ ملت مصر خواهان ایجاد مصر جدید بر اساس عدالت و آزادی است؛ مردم مصر هرگز بر سر اصول خود سازش نخواهد کرد.

البرادعی گفت : پیش بینی می کنم در صورتی که امروز مبارک به خواسته های مردم برای کناره گیری پاسخ ندهد، تظاهرات همچنان ادامه یابد.

وی تاکید کرد : ممکن است مبارک امروز برود یا فردا، نکته مهم این است که ملت مصر هرگز به عقب باز نخواهند گشت و مسیر تغییر و انقلاب تغییر با قدرت ادامه خواهد یافت.

البرادعی گفت : هر چه مبارک به یکدندگی و لجبازی خود با حضور در قدرت ادامه دهد، حالت بی ثباتی و فلج بودن اوضاع ادامه خواهد یافت.

وی افزود : تنها راه پایان اعتراضات، رفتن مبارک است و وقتی او برود آنگاه ملت مصر به آسانی می تواند درباره حل مسائل دیگر گفتگو کند.

البرادعی در عین حال گفت : من عضو هیچ حزب و جریان سیاسی نیستم و خواستار نظام دموکراتیک بر اساس عدالت و مساوات اجتماعی میان همه مردم مصر هستم؛ وقتی مبارک کناره گیری کند، آنگاه وارد مرحله انتقالی می شویم که می توان مسائل دیگر را با گفتگو حل کرد.

کد مطلب 1245467

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