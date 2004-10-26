پژوهشكده رياضي به دانشجويان دكترا كمك هزينه تحصيلي مي دهد

به گزارش خبرنگار دانشگاهي "مهر"، پژوهشكده رياضي (مركز تحقيقات فيزيك نظري و رياضيات) تعدادي كمك هزينه تحصيلي به دانشجويان پذيرفته شده در دوره دكتري دانشگاه هاي كشور اعطا مي كند. مبلغ اين كمك هزينه، ماهيانه 40 هزار تومان است كه طي يك دوره يكساله به دانشجويان واجد شرايط پرداخت مي شود. در صورت عدم تناقض با مقررات جاري وزارت علوم، تحقيقات و فناوري زمان پرداخت اين كمك هزينه تحصيلي حداكثر تا سه دوره قابل تمديد است.

استفاده كنندگان از اين كمك هزينه تحصيلي نبايد از بورس يا كمك هزينه تحصيلي ديگري استفاده كنند يا در موسسات دولتي يا غيردولتي اشتغال داشته باشند. تدريس چهار واحد درسي از جانب اين دانشجويان در دانشگاه هاي خود براي دريافت اين كمك هزينه تحصيلي بلامانع است.