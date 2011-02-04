  1. بین الملل
  2. سایر
۱۵ بهمن ۱۳۸۹، ۱۶:۰۳

دیلی تلگراف :

البرادعی، سلیمان و موسی گزینه های اصلی جانشینی مبارک هستند

البرادعی، سلیمان و موسی گزینه های اصلی جانشینی مبارک هستند

یک روزنامه انگلیسی با پرداختن به تحولات مصر، از "محمد البرادعی"، "عمر سلیمان" و "عمرو موسی" به عنوان گزینه های اصلی جانشینی رئیس جمهور این کشور یاد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دیلی تلگراف در مطلب خود می نویسد : نشانه‌های موجود در انقلاب مردمی مصر بیانگر آن است که محمد البرادعی، رهبر جمعیت ملی برای تغییر به تدریج به پست ریاست جمهوری نزدیک می ‌شود.

البرادعی با سفیرها و مسئولان در داخل و خارج مصر دیدارهایی داشته است. وی در جریان تظاهراتهای مردمی با مردم سخن گفته و خواهان سرنگونی حسنی مبارک، رئیس جمهور مصر شده است.
 
علاوه بر این، البرادعی دیدارها و هماهنگی هایی با رهبران اخوان المسلمین و گروه های مخالف انجام داده است. 
 
این روزنامه در ادامه افزود:‌ البرادعی یکی از مهمترین رهبران مردمی مصر و رهبر یکی از احزاب مخالف به شمار می ‌آید. البته وی معتقد است که عمرسلیمان می ‌تواند پست ریاست جمهوری را به صورت موقت و در مرحله انتقال قدرت به دست بگیرد.
 
بر همین اساس، عمر سلیمان، معاون رئیس جمهوری مصر و عمرو موسی دبیرکل اتحادیه عرب، هم دیگر گزینه هایی هستند که بیشترین شانس را برای رسیدن به جانشینی مبارک دارند.
 
کد مطلب 1245474

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه