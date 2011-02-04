البرادعی، سلیمان و موسی گزینه های اصلی جانشینی مبارک هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، دیلی تلگراف در مطلب خود می نویسد : نشانههای موجود در انقلاب مردمی مصر بیانگر آن است که محمد البرادعی، رهبر جمعیت ملی برای تغییر به تدریج به پست ریاست جمهوری نزدیک می شود.
البرادعی با سفیرها و مسئولان در داخل و خارج مصر دیدارهایی داشته است. وی در جریان تظاهراتهای مردمی با مردم سخن گفته و خواهان سرنگونی حسنی مبارک، رئیس جمهور مصر شده است.
علاوه بر این، البرادعی دیدارها و هماهنگی هایی با رهبران اخوان المسلمین و گروه های مخالف انجام داده است.
این روزنامه در ادامه افزود: البرادعی یکی از مهمترین رهبران مردمی مصر و رهبر یکی از احزاب مخالف به شمار می آید. البته وی معتقد است که عمرسلیمان می تواند پست ریاست جمهوری را به صورت موقت و در مرحله انتقال قدرت به دست بگیرد.
بر همین اساس، عمر سلیمان، معاون رئیس جمهوری مصر و عمرو موسی دبیرکل اتحادیه عرب، هم دیگر گزینه هایی هستند که بیشترین شانس را برای رسیدن به جانشینی مبارک دارند.
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