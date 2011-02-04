به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، خطیبان و امامان جمعه شهرستان‌های استان اصفهان ظهر جمعه در جمع نمازگزاران جمعه، مسائل مهم ایران اسلامی، منطقه و جهان را مورد بررسی قرار دادند و شرایط را برای مردم تشریح کردند.

گزیده‌ای از خطبه‌های نماز جمعه شهرستان‌های استان اصفهان به شرح ذیل است.

خطیب جمعه اردستان: حضور مردم باعث شکست دشمن شده است

امام جمعه اردستان در خطبه‌های نماز جمعه این شهر با اشاره به تاثیرگذاری انقلاب اسلامی بر کشورهای منطقه و جهان گفت: مردم تمامی کشورهای دنیا با تبعیت از نحوه انقلاب مردم ایران اسلامی، خواستار نابودی حکومت‌های ظالم هستند.

حجت‌الاسلام محمد حسینی با اشاره به شور انقلابی مردم ایران در مدت سپری شده از پیروزی انقلاب اسلامی، افزود: دشمنان ایران اسلامی در موارد متعدد علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی به ایجاد توطئه پرداخته‌اند اما مردم همیشه در صحنه ایران موفق شده‌اند با حضور خود، دشمنان را ناکام گذارند.

وی با بیان اینکه یکی از راهکارهای وارد آوردن فشار علیه ملت‌های مظلوم، وضع تحریم علیه این کشورها است، اظهار داشت: سران کشورهای ظالم جهان و غرب، از مدت‌ها پیش تحریم‌های بسیار سنگینی را علیه مردم و جمهوری اسلامی ایران وضع کرده‌اند.

خطیب جمعه اردستان با اشاره به اینکه ملت مسلمان ایران تسلیم چنین تحریم‌هایی نخواهند شد، تصریح کرد: ملت مسلمان ایران نشان داده‌اند که از هیچ‌گونه تهدیدی نمی‌ترسند و همواره در مقابل کشورهای غرب و ظالم ایستاده‌اند و حق خود را طلب کرده‌اند.

وی تاکید کرد: حضور مردم در راهپیمایی 22 بهمن نه تنها به دشمنان، بلکه به تمامی مردم آزادی‌خواه جهان نیز ثابت خواهد کرد که با استمرار بر مواضع و مفاهیم اسلامی، می‌توان در مقابل استکبار به پیروزی رسید و حق را به دست آورد.

خطیب جمعه فریدونشهر: کم‌کاری یک مسئول به پای نظام نوشته نشود

امام جمعه فریدونشهر نیز در جمع نمازگزاران این شهر گفت: نباید کم‌کاری یک مسئول را به پای کل نظام نوشت.

حجت‌الاسلام اسماعیل سیاوشی با اشاره به اینکه پیروزی انقلاب اسلامی ایران نعمات و برکات فراوانی برای سراسر کشور داشته است، افزود: در برخی مواقع کم‌کاری‌هایی از سوی مردم صورت می‌گیرد اما نباید این کم‌کاری را به پای کل مجموعه نظام گذاشت چرا که خدمات پیروزی انقلاب اسلامی ایران در کشور بسیار ارزنده است.

وی با تاکید بر اینکه مقایسه سال‌های پیش از پیروزی انقلاب و سال‌های پس از پیروزی انقلاب، حجت را بر همه تمام خواهد کرد، اظهار داشت: پس از پیروزی‌ انقلاب اسلامی در ایران، خدمات بسیار زیادی به مردم ارائه شد که از آن جمله می‌توان به توسعه زیرساخت‌های مناطق کشور اشاره کرد.

خطیب جمعه فریدونشهر با اشاره به اینکه پس از انقلاب، تمامی خدمات و محورهای ارتباطی شهر و روستای این شهرستان بهبود یافته است، تصریح کرد: بعد از پیروزی انقلاب، شهرستان فریدونشهر در مباحث آموزشی و تحصیلی پیشرفت‌های بسیاری به خود دید.

وی تاکید کرد: قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، راه آسفالته و امکانات بهداشتی هیچ‌ معنایی در نزد مردم فریدونشهر نداشت اما امروز تمامی این امکانات تحقق یافته است که تمامی از برکات پیروزی انقلاب محسوب می‌شود.

خطیب جمعه تیران: برکات انقلاب اسلامی همه دنیا را فرا گرفته است

امام جمعه تیران در خطبه‌های این هفته نماز جمعه شهر تیران، با اشاره به آثار و برکات انقلاب شکوهمند اسلامی، گفت: آثار و برکات انقلاب اسلامی ایران، تمامی کشورهای جهان را فرا گرفته است.

حجت‌الاسلام علی سجادی با اشاره به فرارسیدن سالروز انقلاب اسلامی ایران، افزود: مردم غیور ایران اسلامی با مجاهدت خود، موجبات پیروزی انقلاب اسلامی ایران را فراهم آوردند که این انقلاب امروزه به عنوان یک الگوی اسلامی در تمامی کشورهای جهان شناخته شده است.

وی با تاکید بر اینکه مردم ایران همواره با آرمان‌های انقلاب اسلامی تجدید پیمان کرده‌اند، اظهار داشت: در راهپیمایی 22 بهمن سال جاری نیز مردم ایران اسلامی با اتکا بر مفاهیم و ارزش‌های انقلابی، با آرمان‌های امام راحل تجدید پیمان خواهند کرد تا تمامی کشورهای جهان از مشارکت مردم ایران درس بگیرند.

خطیب جمعه تیران با اشاره به تحولات اخیر منطقه و به ویژه تحولات کشورهای تونس و مصر، تصریح کرد: مردم کشورهای مصر و تونس به انقلاب اسلامی ایران اقتدا کردند و توانسته‌اند بخشی از ارزش‌ها و مفاهیم اسلامی خود را احیا کرده و از آن نتیجه بگیرند.

امام جمعه موقت خور: انقلاب اسلامی تحولی ریشه‌ای در کشور ایجاد کرد

امام جمعه موقت خور نیز در جمع نمازگزاران جمعه شهر خور و بیابانک با اشاره به ثمرات پیروزی انقلاب اسلامی در کشور، گفت: انقلاب اسلامی موجبات بروز تحول ریشه‌ای را در کشور ایجاد کرد که برکات این تحول، در تمامی زمینه‌ها نمود یافت.

حجت‌الاسلام والمسلمین محمدرضا عزیز با اشاره به تحولات ریشه‌ای ایجاد شده در ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی، افزود: مهمترین برجستگی پیروزی انقلاب اسلامی ایران، ایجاد حکومت اسلامی بر اساس نظریه ولایت فقیه بود که خرسندی مردم را به همراه داشت.

وی با اشاره به انقلاب مردم کشورهای منطقه علیه ظلم دیکتاتورهای کشورهای خاورمیانه، اظهار داشت: ملت بیدار مصر، فقط علیه حکومت حسنی مبارک مبارزه نمی‌کنند بلکه در مبارزه خود، به بسیاری از مفاهیم غربی و به ویژه مفاهیم امریکایی و انگلیسی نیز چشم دوخته‌اند.

امام جمعه موقت خور و بیابانک با تاکید بر اینکه مردم مصر باید حرکت بر پایه موازین اسلامی را مد نظر داشته باشند، تصریح کرد: مردم مصر باید بدانند مادامی که زیر چتر اسلام قرار دارند، استکبار هیچ‌گاه نمی‌تواند بر آنها پیروز شود و بر همین اساس نباید از موازین اسلامی عدول کنند و مفاهیمی غیر از مفاهیم اسلامی را در مبارزات خود برگزینند.

وی تاکید کرد: به برکت پیروزی انقلاب اسلامی ایران، مسلمانان تمامی کشورهای جهان بیدار شده‌اند و بر پایه مفاهیم انقلابی کشورمان، مردم این کشورها نیز آموخته‌اند که راه مبارزه با مستکبران چیست و چگونه باید با این دیکتاتورها مبارزه کنند.

خطیب جمعه مبارکه: امام(ره) با تکیه بر عمل به تکلیف موجب پیروزی انقلاب شد

امام جمعه مبارکه هم در خطبه‌های امروز نماز جمعه این شهر گفت: حضرت امام خمینی(ره) اعتقاد داشتند که با عمل به تکلیف می‌توان نتیجه گرفت و همین موضوع موجب شد که انقلاب اسلامی به پیروزی برسد.

حجت‌الاسلام والمسلمین عباس رحیمی با اشاره به اینکه در صدر آغاز فعالیت‌های مبارزه با رژیم طاغوت، مخالفت‌هایی از سوی نزدیکان امام(ره) صورت می‌گرفت، افزود: برخی از نزدیکان امام(ره) اعتقاد داشتند که نمی‌توان در مقابل رژیم تا بن دندان مسلح طاغوت به پیروزی انقلاب امیدوار بود، اما امام خمینی(ره) نتیجه را به خداوند سپردند و از این اقدام خود نتیجه گرفتند.

وی با بیان اینکه مفهوم صدور انقلاب حضرت امام خمینی(ره) اکنون در کشورهای جهان رخ نموده است، اظهار داشت: اکنون شاهد هستیم که با صدور فرامین و مفاهیم انقلاب اسلامی به کشورهای مختلف جهان، شاهد بر پا خاستن مردم این کشورها در مبارزه با ظلم و استکبار و دیکتاتوری هستیم.

خطیب جمعه مبارکه تاکید کرد: مردم مصر به این نتیجه رسیدند که باید از زیر بار ظلم دیکتاتورها رها شوند و بر همین اساس بهترین راه را در مبارزه برای به دست آوردن آینده‌ای بهتر دیدند.