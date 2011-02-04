خاورمیانه جدید در منطقه در حال شکل گیری است

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین آیت الله باریک بین در خطبه های این هفته نماز جمعه قزوین که در مسجد النبی برگزار شد، اظهار داشت: دولتمردان استکباری همیشه با توجیه جنایات خود از خاورمیانه ای تحت نظارت خود دم می زدند اما امروز با بیداری و هوشیاری مردم کشورهای اسلامی شاهد شکل گیری خاورمیانه ای جدید با محوریت اسلام در منطقه هستیم.

امام جمعه قزوین با اشاره به خیزش مردم مصر و تونس و تغییر حکومت های وابسته به غرب افزود: این بیداری حاکی از خیزش و جنبش عظیم مسلمانانی است که از دولتهای وابسته خود خسته شده اند و به دنبال تغییر آنها هستند.

وی خاطرنشان کرد: جنبش مردم انقلابی مصر برگرفته از قیام تاریخی مردم ایران در سال 57 است و در این شرایط حساس مردم کشورهای مصر و تونس باید هوشیاری خود را حفظ کنند و مراقب دسیسه های رژیم صهیونیستی باشند.

نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین یادآور شد: با تحولات اخیری که در کشورهای اسلامی در حال شکل گیری است امیدواریم اتحاد مسلمانان بیش از گذشته تقویت شود.

آیت الله باریک بین با اشاره به ایام الله دهه مبارک فجر گفت: دهه فجر یادآور حضور حماسی و انقلابی ملت ایران به رهبری امام خمینی (ره)است که با لطف الهی و با پیروزی انقلاب رژیم پهلوی سرنگون شد و نظامی برخاسته از رای مردم روی کار آمد.

خطیب جمعه قزوین پیروزی انقلاب را مرهون سه اصل دانست و اظهار داشت: این پیروزی شکوهمند که در تاریخ بی نظیر بود با سبقه دینی، رهبری امامی عالم و حضور پرشور مردم با تحقق مردم سالاری دینی به پیروزی رسید.

نماینده مردم استان در مجلس خبرگان رهبری در خصوص مناسبت های روز از جمله رحلت پیامبر اکرم (ص)، شهادت امام رضا (ع) و امام حسن مجتبی (ع) هم مطالبی بیان کرد.

آیت الله باریک بین در پایان در مورد سالروز شهادت آیت الله سید عباس ابوترابی و فرزند ایشان سردار آزادگان مرحوم سید علی اکبر ابوترابی هم نکاتی را متذکر شد.