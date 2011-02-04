190 نفر نگهدارنده و خرده فروش مواد مخدر در لرستان دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر از خرم آباد، سرهنگ کاظم علیزاده در این رابطه در سخنانی اظهار داشت: در اجرای طرح مبارزه با مواد مخدر و برخورد با قاچاقچیان و در پی کسب اطلاعاتی مبنی بر فعالیت باندی در امر خرید و فروش مواد مخدر که قصد وارد کردن مواد از استان های جنوبی به خرم اباد را داشت موضوع به طور ویژه توسط اکیپ هایی از ماموران مبارزه بامواد مخدر استان، تحت رسیدگی قرار گرفت.

وی خاطر نشان کرد: ماموران با هماهنگی مقام قضایی، روز گذشته مسیر جنوبی ورودی به شهر خرم آباد را تحت کنترل خود قرار داده و به یکدستگاه سواری پیکان که سه نفر سرنشین داشت مظنون و آن را متوقف کردند.

فرماندهی نیروی انتظامی استان لرستان ادامه داد: در بازرسی از خودرو ی یاد شده مقدار 10 کیلو و 300 گرم حشیش و سه دستگاه گوشی همراه کشف و ضبط و هر سه نفر دستگیر شد.

سرهنگ علیزاده به دیگر عملیاتهای انجام شده در طول هفته گذشته اشاره کرد و بیان داشت: ماموران کلانتری 14 خرم آباد نیز در عملیاتی مشابه در پی اطلاعات و اخبار واصله مبنی بر اینکه 3 نفر به صورت عمده در سطح شهر خرم آباد، در امر تهیه و توزیع مواد مخدر فعالیت دارند پس از یکماه کار اطلاعاتی و شبانه روزی با هماهنگی مقام قضایی، موفق به شناسایی مخفیگاه آنان شدند.

وی تصریح کرد: دو نفر از باند یاد شده در یک عملیات غافلگیرانه در منزل دستگیر و از آنان مقدار 3 کیلو و 320 گرم کراک که به طرز ماهرانه در زیر موزائیک های حیاط خانه جاسازی شده بود، کشف و ضبط شد.

فرماندهی نیروی انتظامی استان لرستان افزود: همچنین ماموران مبارزه با مواد مخدر در عملیاتی دیگر در اطراف شهر خرم آباد در پی کسب خبری مبنی بر اینکه یکدستگاه خودرو پژو حامل مواد مخدر می باشد به محل اعزام شدند که با متوقف کردن خودرو دربازرسیها مقدار 10 کیلو و 50گرم تریاک، که به طرز ماهرانه ای در زیر صندلی های عقب خودرو جاسازی شده بود کشف و ضبط و یکنفر در این رابطه دستگیر شد.

سرهنگ علیزاده خاطر نشان کرد: همچنین ماموران انتظامی شهرستان های تابعه طی سه روز گذشته با هماهنگی مقام قضایی در اجرای طرح والعادیات، ارتقا امنیت اجتماعی و پاکسازی نقاط آلوده با بکارگیری کلیه امکانات و تجهیزات در بازرسی خودرویی، منازل و بدنی، مقدار یک کیلو و 500 گرم انواع مواد مخدر، 100 لوله ساخت پایپ و 8 عدد پایپ استعمال، 300 عدد انواع قرص، یک قبضه سلاح شکاری تک لول غیر مجاز به همراه 16عدد فشنگ، یک قطعه گواهینامه جعلی را کشف و ضبط و 190 نفر نگهدارنده، خرده فروش مواد و معتاد را دستگیر کردند.

وی با قدردانی از مشارکت و همکاری خوب مردم در این خصوص، از شهروندان خواست در صورت مشاهده و برخورد با هرگونه حمل، جابجایی مواد و فعالیت قاچاقچیان در اسرع وقت از طریق تلفن 110 مواد را به پلیس اطلاع دهند.