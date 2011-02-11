نوسازی ناوگان مینی بوس پایتخت/ افزایش خطوط بی آر تی به 10 خط

به گزارش خبرنگار مهر، پس از تقدیر جهانی از تهران به دلیل توسعه پایدار حمل و نقل عمومی با سید جعفر تشکری هاشمی، معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار تهران در خصوص ادامه برنامه هایی که به برتری تهران ختم شد به گفتگو نشسته ایم که در پی می آید:

*خبرگزاری مهر - گروه اجتماعی: تهران به عنوان یکی از 5 شهر برتر در حوزه توسعه پایدار حمل و نقل عمومی انتخاب شده است. توسعه سریع شبکه مترو، احداث خطوط اتوبوسهای تندرو ازدلایل این انتخاب است برنامه هایتان برای ادامه این مسیر چیست؟

ــ سید جعفر تشکری هاشمی : برگزیده شدن تهران به عنوان یکی از پنج شهر برتر دنیا از نظر حمل و نقل پایدار به دلیل همین رویکردهایی بوده است که شما اشاره کردید. به سبب سرعت در توسعه خطوط مترو، راه اندازی سریع اتوبوسهای تندر و در سطح شهر تهران، اجرای طرح محدوده ترافیک و سیاستهای کلانی که برای توسعه در تهران داشته ایم این تقدیر جهانی انجام شده است. همچنین توسعه دوچرخه سواری از اصلی ترین استراتژیهای ما برای سال آینده است. مادر گذشته سالی، دو نیم کیلومتر به خطوط مترومان اضافه می کردیم که این رقم به 15 کیلومتردر سال رسیده است. اما ما این را پایان راه نمی دانیم بلکه آغازی است برای اجرای برنامه هایمان . برنامه هایی که جامعه جهانی نیز درستی آن را تایید کرد البته ما به درستی آن ایمان داشتیم وبا شتاب طرح های آینده را دنبال کنیم.

* در این حرکت پرشتاب خطوط اتوبوسهای تندرو چه میزان افزایش پیدا می کنند؟

- همان طور که قبلا هم اعلام کرده بودیم باید خطوط اتوبوس های بی آر تی ما به ده خط برسد. درحال حاضر ما تنها 5 خط بی آر تی داریم و باید در زمان باقی مانده سال جاری و سال 90 این خطوط را تکمیل کنیم.

* الویت بندی شما برای تکمیل نیمی از خطوط باقی مانده کدام خطوط است ؟

- تکمیل خط 4 بی آرتی که در حال حاضر از چهار راه پارک وی تا جمهوری اسلامی ادامه دارد یکی از برنامه های ما است. این خط در ادامه ازمسیر بزرگراه نواب، پل جوادیه ،دشت آزادگان، میدان بهمن ،بعثت می گذرد و تا ترمینال جنوب ادامه می یابد. همچنین راه اندازی یک خط شمالی جنوبی در مسیر پونک ،بزرگراه اشرفی اصفهانی تا میدان آزادی از جمله برنامه های دیگر ماست که بخش عمده ای از زیر ساخت های آن انجام شده است. از دیگر برنامه های ما تکمیل و مناسب سازی خطی است که مادر مسیر راه آهن تا میدان امام حسین(ع) به صورت خط برقی داریم تکمیل این خط ومناسب سازی آن برای تبدیل شدن به خط بی آر تی از اولویت های کاریی ماست .خط بی آرتی خیابان ولی عصر(عج) نیز هنوز نیازمند ساماندهی است به خصوص در ارتباط با ایستگاه ها و سرپناه ها که باید تکمیل شوند. رفع اشکال و مناسب سازی خطوط فعلی خطوط فعلی، افزایش هوشمند سازی از دیگر برنامه های کاری ما است. همچنین به زودی شاهد نوسازی ناوگان مینی بوس ها در پایتخت خواهیم بود .

*این خطوط براساس چه زمان بندی افتتاح می شود ؟

- مشکل اصلی ما بحث ناوگان است که در صورت تامین ناوگان به میزان نیاز مناسب سازی مسیر با سرعت بیشتری دنبال می شود و براساس برنامه ریزی های ما هر زمان این ناوگان تامین شد کمتر از یکی دوماه این خطوط را تکمیل و آماده بهره برداری می کنیم.

* در خصوص توسعه مترو چه اتفاقی قرار است تا پایان سال بیفتد؟

- خط یک متروی تهران تا پایان سال به ایستگاه تجریش و خط 4 مترو نیز به ایستگاه آزادی می رسد. شهروندان تهرانی می توانند از میدان آزادی تا میدان شهید کلاهدوز با خطوط مترو تردد کنند. همچنین هشت رام قطار جدید به خطوط داخل شهری اضافه می شود که در حال حاضر این قطارهای جدید در گمرک بندر عباس هستند که با تامین اعتبارات در اختیار ما قرار می گیرند.

* بحثی که در حال حاضر بسیار مطرح است افزایش محدوده زوج و فرد است چقدر این طرح را در کاهش آلودگی هوا موثر می دانید؟

- در حالی اخبار اجرایی شدن گسترش محدوده زوج و فرد منتشر شد که این طرح هنوز به تایید دستگاههای مسئول نرسیده است. این طرح باید در شورای عالی ترافیک کشور مورد بحث و بررسی قرار گیرد و بعد از تایید اجرایی شود. با گسترش این محدوده بیشتر ساکنان تهران در داخل محدوده قرار می گیرند، بنابراین حجم تردددها تغییری پیدا نخواهد کرد. زیرا کنترل ها در مبادی ورود به محدوده زوج و فرد انجام می شود که بیشتر ساکنین تهران در داخل محدوده ها قرار دارند. اگر پلیس در داخل محدوده نیز نظارت و کنترل خود را گسترش دهد نیاز به نیروی انسانی زیادی است که کاری شبه ممکن است که تک تک ماشینها در محدوده ای به این گستردگی کنترل شوند. با اجرایی شدن این طرح از اثر گذاری طرح زوج و فرد قدیم نیز کاسته خواهد شد. همچنین با گسترش طرح زوج و فرد اجازه خواهیم داد همچنان خودروهای قدیمی و بی کیفیت که تولید آلاینده می کنند در سطح شهر جولان دهند در حالی که باید از شهر خارج شوند. به جای گسترش بیش از اندازه طرح زوج وفرد باید به این سمت رفت که قرار است کدام مشکل را حل کنیم. اگر هدف کنترل آلودگی هوای تهران است که با گسترش محدوده زوج و فرد و محدود کردن خودروها چنین اتفاقی نمی افتد. آلایندگی هوای تهران به دلیل تعداد خودروها نیست. میزان تولید آلاینده توسط 100 خودرو استاندارد به اندازه یک خودرو بی کیفیت و فرسوده نیست. همچنین موتورسیکلتها نیز اکنون در پایتخت چند برابر خودروها تولید آلایندگی می کنند.اگر هدف کاهش آلودگی هوای تهران است باید خودروهای فرسوده را به سرعت از سطح شهر تهران حذف شود و با اعطای تسهیلاتی به مالکان این نوع خودروها، خودروهای تازه را جایگزین کنند.



برای کاهش آلودگی ناشی از موتورسیکلت که چندین برابر یک خودرو معمولی تولید آلایندگی می کند باید موتور سیکلتهای برقی جایگزین شود که هیچ گونه آلاینده تولید نمی کنند. توسعه حمل و نقل عمومی بهترین راه برای کاهش تراکم خودرو درسطح شهر است. حمل و نقل عمومی در تهران هنوز به اندازه کفایت توسعه نیافته است و متاسفانه شاهد آن هستیم در آخرین روزهای سال هنوز قانون مصوب مجلس در خصوص تخصیص 2 میلیارد به قطار شهری های کلان شهر ها اجرایی نشده و انگار به تاریخ سپرده شده است.

* در بحث نظارت، پلیس اعلام کرده است که بخشی از نظارتها به صورت هوشمند است آیا تهران ظرفیت چنین کنترلی را دارد؟

- کنترل هوشمند در محدوده زوج و فرد نیازمند زیرساختهای فنی است که با سرعت نمی توان آن را فراهم کرد. این امکانات نیازمند هزینه بالا و کار کارشناسی است و نمی توان به صورت ضربتی و آنی آن را اجرا کرد.

* به قانون اجرا نشده برداشت از صندوق ذخیره ارزی برای توسعه مترو کلان شهرهای اشاره کردید، کمتر از دو ماه دیگر مهلت اجرایی شدن این قانون توسط دولت به پایان می رسد، پیگیریهایی برای اجرای این قانون از سوی شما انجام شده است؟

ــ پیگیریهای زیادی انجام شده است البته باید مجلس شورای اسلامی در برابر قانون اجرا نشده پیگیری های لازم را داشته باشند. ما به عنوان متولی حمل و نقل این شهر تزریق این بودجه را یک ضرورت اجتناب ناپذیر می دانیم. اگر امروز شهر تهران در میان پنج شهر برتر دنیا قرار دارد برای توسعه حمل و نقل عمومی پایدار است و محروم کردن تهران از این امکان بر خلاف مسیر مجلس در راه توسعه کشور است.

* عدم اجرای این قانون چقدر سبب کندی حرکت توسعه خطوط مترو می شود ؟

ــ ما تمام زیر ساختهای لازم را برای آنکه مترو را با سرعت توسعه دهیم فراهم کرده ایم. خرید دستگاههای TBM و نصب آن در داخل کشور برای اولین بار اتفاق افتاد، همین طور ساخت کارخانه واگن سازی به عنوان یکی از زیر ساخت اصلی، ایجاد توانایی های فنی در بخش خصوصی که بتواند در مترو سازی مشارکت کند. امروز در بخش سیویل صد در صد کار در داخل کشور انجام می شود و به خود کفایی رسیده ایم . درتولید واگن 60 تا 70 درصد واگن ها تولید داخل است. در بسیاری از تجهیزات دیگر نیز با کمک متخصصان داخلی به خود کفایی رسیده این که اگر پول به این سیستم تزریق شود به شکوفایی قابل توجهی می رسیم. اما وضعیت فعلی ما مانند این است که ما بهترین ماشین و بهترین راننده را در اختیار داشته باشیم اما سوخت داخل ماشین نباشد. ما همه زیر ساختهای توسعه مترو را فراهم کرده ایم و سوخت آن بودجه ای است که در اختیار آن قرار می دهند تا حرکت در این مسیر ادامه یابد.

* شهرداری به شهروندان قول داد تا پایان سال هدفمند شدن یارانه ها تاثیری در قیمت بلیت های اتوبوس ها و مترو نگذارد این همکاری با اجرای این طرح چه هزینه ای برای شهرداری دارد؟

ــ سوخت گیری یک روزه یک اتوبوس گازسوز با نرخ های جدید در حدود 40 هزار تومان و در مورد اتوبوس های گازئیلی این رقم 20 هزار تومان است. این در حالی است که نرخ گاز تقریبا رایگان و گازوئیل 10 درصد قیمت فعلی بود. در بخش خصوصی نیز قرار بود ما به التفاوت هزینه سوخت را به رانندگان این بخش بدهند یا این پول به شرکت پخش فراوردها داده شود تا سوخت ارزان در اختیار این اتوبوس ها قرار گیرد یا 25 تومان به کرایه ها افزوده شود که متاسفانه این اقدام انجام نشده است.

به هر حال هزینه تازه روی نرخ کرایه ها اثر زیادی می گذارد ما نرخ های واقعی اتوبوس ها را برای شورا گزارش کرده ایم و شورا بر اساس میزان کمک دولت نرخ های تازه را اعلام خواهد کرد. این در حالی است که تقریبا ما اعتمادمان به میزان کمکهای دولتی بسیار کم شده است. به طور مثال مجلس شورای اسلامی 200 میلیارد تومان برای اتوبوسرانیهای سراسر کشور بودجه پیش بینی کرد که تا به حال باید صد در صد آن تخصیص داده می شد. به دلیل آن که یک سوم اتوبوس های سراسر کشور در تهران است باید رقمی معادل 70 میلیارد تومان به ما داده می شد اما تا به حال هشت میلیارد تومان بیشتر به ما داده نشده است. ما پیشنهاد می کنیم برای آن که مشکلی در این رابطه پیش نیاید شهرداری قیمتهای واقعی را از شهروندان دریافت کند و دولت یارانه حمل و نقلی را در حسابهای شهروندان شارژ کند تا اختلافی میان دولت و شهرداری در این رابطه به وجود نیاید.

* توسعه خطوط ویژه دوچرخه سواری یکی دیگر از عوامل تاثیر گذار در برتری شهر تهران بود چه برنامه ای برای این حوزه دارید؟

- در حال حاضر 12 منطقه شهرداری تهران دارای خطوط دوچرخه سواری هستند و قرار است برای سال 90 این خطوط در سراسر شهر تهران گسترش پیدا کنند .

* زمانی که قرار است سراسر تهران از خطوط ویژه دوچرخه سواری برخوردار شود یعنی به عنوان یک وسیله حمل و نقلی به آن نگاه شده است این در حالی است که خانم ها اجازه استفاده از آن را ندارند این محدودیت از کارآمدی این شبکه نمی کاهد؟

- استفاده از دوچرخه توسط خانم ها یک مسئله فقهی است و باید توسط دستگاههای مسئول و مرتبط پیگیری شود و تا زمانی که بزرگان کشور در این خصوص حکمی صادر نکنند اجازه استفاده خانم ها از دوچرخه صادر نمی شود.