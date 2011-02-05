راهکارهای بهبود وضعیت فوتبال کشور بررسی شد/ پیشنهاد تغییر ساختار ورزش

به گزارش خبرنگار مهر، در این نشست خصوصی که سه شنبه گذشته در محل سازمان تربیت بدنی برگزار شد، علی سعیدلو رئیس سازمان تربیت بدنی و ناصر شفق عضو هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال در خصوص وضعیت فوتبال کشور به بحث و تبادل نظر پرداختند و در پایان ناصر شفق راهکارهای پیشنهادی خود را برای بهبود شرایط فوتبال کشور مطرح کرد.

شفق در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اعلام این خبر افزود: در این نشست تجربیات 15 ساله خود را از حضور در مدیریت فوتبال کشور با رئیس سازمان تربیت بدنی مطرح و به مشکلات ساختاری ورزش باشگاه‌ها به عنوان مشکل اساسی و ریشه‌ای در ورزش کشور اشاره کردم.

وی یادآور شد: در این جلسه متذکر شدم تا زمانی که ساختار ورزش کشور دستخوش تغییرات اساسی نشود و توجه ویژه‌ای به ورزش قهرمانی صورت نگیرد ایجاد تحول در ورزش محقق نخواهد شد.

عضو هیئت رئیسه فدراسیون همچنین یادآورشد: در این نشست پیرامون وضعیت باشگاه تراکتورسازی نیز مسائل و نقطه نظراتی را مطرح کردم که رئیس سازمان تربیت بدنی نیز نقطه نظرات خود را در این زمینه ارائه و از پیشنهادات ارائه شده استقبال کردند.