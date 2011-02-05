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۱۶ بهمن ۱۳۸۹، ۱۰:۱۲

در جلسه سعیدلو با شفق؛

راهکارهای بهبود وضعیت فوتبال کشور بررسی شد/ پیشنهاد تغییر ساختار ورزش

راهکارهای بهبود وضعیت فوتبال کشور بررسی شد/ پیشنهاد تغییر ساختار ورزش

در دیدار رئیس سازمان تربیت بدنی با عضو هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال راهکارهای بهبود و خروج فوتبال کشور از بحران کنونی بررسی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در این نشست خصوصی که سه شنبه گذشته در محل سازمان تربیت بدنی برگزار شد، علی سعیدلو رئیس سازمان تربیت بدنی و ناصر شفق عضو هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال در خصوص وضعیت فوتبال کشور به بحث و تبادل نظر پرداختند و در پایان ناصر شفق راهکارهای پیشنهادی خود را برای بهبود شرایط فوتبال کشور مطرح کرد.

شفق در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اعلام این خبر افزود: در این نشست تجربیات 15 ساله خود را از حضور در مدیریت فوتبال کشور با رئیس سازمان تربیت بدنی مطرح و به مشکلات ساختاری ورزش باشگاه‌ها به عنوان مشکل اساسی و ریشه‌ای در ورزش کشور اشاره کردم.

وی یادآور شد: در این جلسه متذکر شدم تا زمانی که ساختار ورزش کشور دستخوش تغییرات اساسی نشود و توجه ویژه‌ای به ورزش قهرمانی صورت نگیرد ایجاد تحول در ورزش محقق نخواهد شد.

عضو هیئت رئیسه فدراسیون همچنین یادآورشد: در این نشست پیرامون وضعیت باشگاه تراکتورسازی نیز مسائل و نقطه نظراتی را مطرح کردم که رئیس سازمان تربیت بدنی نیز نقطه نظرات خود را در این زمینه ارائه و از پیشنهادات ارائه شده استقبال کردند.

کد مطلب 1245521

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