مشکلی برای صادرات نفت وجود ندارد/ افزایش ظرفیت حمل دریایی نفت ایران

عبدالصمد تعقل در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در حال حاضر صادرات نفت ایران مشمول تحریمهای بین المللی نیست، گفت: افزایش فشارهای سیاسی تاکنون هیچ گونه تاثیری در فعالیت ناوگان ملی نفتکش ایران نداشته است.

مدیر برنامه ریزی شرکت ملی نفتکش یکی از مهمترین مشکلات پیش روی شرکتهای کشتیرانی حمل نفت را وجود آثار بحران اقتصادی در کشورهای مختلف عنوان کرد و افزود: افزایش بحران و رکود در اقتصاد جهانی منجر به کاهش سود حمل دریایی نفت خام شده است.

وی با تاکید بر اینکه در حال حاضر نفتکش ایران به جز شرکتهای آمریکایی و رژیم اشغالگر قدس(اسرائیل) با بیش از 40 شرکت بین المللی نفت جهان همکاری می کند، تصریح کرد: هم اکنون نفتکشهای ایرانی در چهار قاره جهان برای حمل نفت خام فعالیت می کنند.

این مقام مسئول از ورود یک کشتی جدید به ناوگان نفتکش ایران با ظرفیت 317 هزار تن خبر داد و افزود: بر اساس برنامه زمان بندی پیش بینی می شود تا پایان سال 2011 میلادی تعداد 6 نفتکش جدید به ناوگان ایران اضافه شود.

تعقل ظرفیت فعلی ناوگان نفتکش ایران را 11 میلیون و 300 هزار تن عنوان کرد و یادآور شد: با ورود کشتی های جدید تا پایان سالجاری میلادی ظرفیت حمل دریایی نفت ایران بیش از یک میلیون و 900 هزار تن در سال افزایش می یابد.

مدیر برنامه ریزی شرکت ملی نفتکش با اعلام اینکه جایگاه ایران در حمل دریایی نفت تا سال 2012 میلادی به سوم جهان ارتقا می یابد، بیان کرد: هم اکنون به طور همزمان تعداد 47 فروند کشتی در ناوگان نفتکش ایران فعالیت می کند.

به گزارش مهر، در حال حاضر تعداد 29 فروند تانکر پهن پیکر با متوسط ظرفیت 300 هزار تن، 9 فروند نفتکش سوئز ماکس با ظرفیت 158 تا 165 هزار تن، 5 فروند نفتکش افراماکس با ظرفیت 100 هزار تن، سه فروند کشتی 35 هزار تنی برای حمل فرآورده های نفتی و یک فروند کشتی LPG در ناوگان نفتکش ایران فعالیت می کنند.



این در حالی است که در شرایط فعلی ساخت 27 فروند نفتکش جدید به سازندگان داخلی و خارجی سفارش شده است که با تحویل این تعداد کشتی ظرفیت حمل نفت خام و فرآورده های نفتی توسط ناوگان ملی نفتکش ایران به 18 میلیون تن افزایش می یابد.



هم اکنون ناوگان کشتی های نفتکش ایران با این تعداد کشتی از امکان جابه جایی سالانه بیش از 100 میلیون تن نفت خام و انواع فرآورده های نفتی برخوردار هستند.



پیش بینی می شود تا پایان سال 2014 میلادی تعداد کشتی های نفتکش به 74 فروند و ظرفیت ناوگان به 17 میلیون و 915 هزار تن افزایش یابد.



در حال حاضر شرکت نروژی Front Line با ظرفیت 18 میلیون تن و میتسوئی ژاپن با ظرفیت 15 میلیون تن بزرگترین ناوگان نفتکش دنیا را در اختیار دارند، اما با تحویل نفتکشهای جدید به جایگاه دوم دنیا تا پایان سال 2014 میلادی به ایران تعلق می گیرد.