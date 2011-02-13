سیمرغ بلورین تضمین ماندگاری یک فیلم نیست

به گزارش خبرنگار مهر، علی عطشانی امسال با فیلم "شش نفر زیر باران" در بخش نگاه نو بیست و نهمین جشنواره فیلم فجر حضور دارد. وی در این فیلم مانند تجربه قبلی خود "دموکراسی تو روز روشن" از حضور بازیگران مطرح و ستارههای سینما استفاده کرده است و تلاش کرده دست به تجربهای تازه در سینمای ایران بزند.
*خبرگزاری مهر، گروه فرهنگ و هنر: این که فیلم "شش نفر زیر باران" در بخش رقابتی روی پرده نمیرود، باعث دیده نشدن این فیلم میشود؟
- علی عطشانی: در تمام دنیا جشنوارهها سلیقهای است. هیئت انتخاب در هر جشنواره تعدادی فیلم انتخاب میکند که اگر افراد دیگری جای آنها بودند قطعا ترکیب دیگری را بر میگزیدند. این موضوع نشان میدهد که این امر کاملا سلیقهای است. اما بعضی اوقات در جشنوارهها خطی بین خودی و غیرخودی کشیده میشود. این موضوع درست نیست.
اگر فیلمی با نگاه جدید ساخته شده، چرا باید در بخش غیر رقابتی قرار گیرد؟ مشکل من این است که بعد از "دموکراسی تو روز روشن" هنوز متوجه نشدم خودی هستم یا غیرخودی؟ اگر خودی هستم، چرا بعد از فیلم "دموکراسی..." تا این حد از من شکایت شد. اگر هم غیر از این هستم پس چرا کار دومم در این بخش حضور دارد؟ همه ما در سینمای ایران کار میکنیم و همه با یک آرمان فیلم میسازیم. پس نباید چنین خط کشیهایی داشته باشیم.
اما باید این موضوع را مدنظر قرار دهیم اگر فیلمی در بخشی خارج از مسابقه است، میتواند اثر خوبی نباشد. همانطور که اگر در بخش اختتامیه کسانی که سیمرغ نمیگیرند، حتما فیلم ضعیف نساختهاند. سیمرغ گرفتن تضمینی برای ماندگاری و یا خوب بودن و بد بودن اثری نیست.
این موضوع را هم باید بپذیریم که این سلیقه هیئت انتخاب است. بیشتر حرفهای من در این بخش یک درد و دل است و گرنه شخصا هنوز متوجه جدا شدن بخشها در جشنواره نشدهام!
محمدرضا گلزار و رضا رشیدپور در نمایی از "شش نفر زیر باران"
* چرا تصمیم گرفتید بعد از "دموکراسی تو روز روشن" سراغ فیلمنامه متفاوت بروید؟
- این همکاری دوم من با امیر علی محسنین بعد از "پوست موز" است. من بعد از "دموکراسی تو روز روشن" دنبال یک فیلمنامه خوب بودم، محسنین از دوستان نزدیک من است. بعد از اینکه فیلمنامه را خواندم از متن خوشم آمد. البته از 30 درصد متن اولیه در این فیلم استفاده کردم. بعد از خواندن فیلمنامه حس کردم که این متن چیزی است که دنبال آن بودم که حرفهای خود را پس زمینه نه به صورت شعاری مطرح میکند.
حدود شش ماه بازنویسی متن طول کشید تا فیلمنامه آماده شد و برای پروانه ساخت اقدام کردیم. تا زمان فیلمبرداری حدود 23 بار فیلمنامه بازنویسی شد و تلاش کردیم یک تجربه جدید در حد امکان و بضاعت سینمای ایران با فیلم انجام دهیم.
* فیلم مانند "دموکراسی تو روز روشن" بازیگران مختلف دارد.
- این فیلمنامه نقش اول ندارد. همه شخصیتها موازی هم هستند. بیشتر در این فیلم از عناوین بازیگران استفاده شده تا مخاطب با آنها ارتباط بهتری برقرار کند. به طور نمونه محمدرضا گلزار در این فیلم همان ستاره سینما است که وارد لایههای زندگی وی نمیشویم. بیشتر یک نشانه است.
* درباره روایت فیلم توضیح میدهید؟
- مخاطب سینما، آثار روز دنیا را میبیند و بسیار باهوش است. در "شش نفر زیر باران" که به نوع روایت آن علاقمندم، ما تجربه نویی در سینمای ایران انجام دادیم و به سمت سینمای دنیا رفتیم. البته این تجربه را ایرانیزه و به روز کردیم. کاراکترهای این فیلم در این شهر، در کنار ما هستند.
من به سینمای مدرن دنیا علاقمندم که تکنیک در آن حرف اول را میزند. در این نوع ساختار که ریتم تندی دارد. درآوردن تداوم کار در 90 دقیقه با توجه به رفت و برگشتهایی که وجود دارد، خیلی سخت بود. ما در این فیلم پلان ثابت نداریم. دوربین سیال است. یکی از اتفاقهای خوب من در این فیلم همکاری با مرتضی هدایی بود. او فیلمبردار بااستعدادی است که حتما در سالهای آینده نام او را زیاد میشنویم. دوربین RED خیلی سنگین است، ولی هدایی تلاش میکرد دوربین را سیال نگه دارد تا به فضای فیلم کمک کند.
* با توجه به تعدد بازیگران، شخصیت پردازیهای فیلم کامل است.
- با این فیلمنامه، تعدد بازیگران و ساختاری که "شش نفر زیر باران" دارد ما زمان کمی در اختیار داریم تا گرهها را باز کنیم و این خیلی سختی بود. تلاش کردیم در همین راستا شخصیت پردازی به خوبی انجام شود. با پرداختن به جزئیات، شخصیتها در این فیلم مطرح میشوند.
* در فیلمهایتان از بازیگران حرفهای استفاده میکنید. با توجه به فیلمنامه لزومی برای این کار وجود دارد؟
- من سینما را صنعت میدانم. این چرخه صنعتی باید بچرخد. ین چرخه با حضور مردم در سالنهای سینما میچرخد. من در فیلم از حضور بازیگرانی استفاده میکنم که مردم برای دیدن آنها به سینما میروند و این موضوع در تمام دنیا مرسوم است. اما وظیفه سنگینی با این امر برعهده کارگردان است. صرف آوردن یک سوپراستار مخاطب را جذب فیلم نمیکند، مردم توقع دارند بازیگر محبوب خود را در یک اثر متفاوت و خوب ببینند.
فکر میکنم بعضی از نقشها را فقط بازیگران حرفهای و سوپراستارها میتوانند باور پذیر کنند. همانطور که بعضی از نقشها را آنها نمیتوانند بازی کنند. اگر قرار باشد در فیلمم از حضور بازیگر حرفهای و ستاره استفاده کنم، در ساختار و روایت کمفروشی نمیکنم. در این فیلم تلاش کردم هر بازیگری در جای خود به خوبی قرار بگیرد.
--------------
گفتگو: بیتا موسوی
نظر شما