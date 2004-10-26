ادبيات رمضان ، زير سقف " شب هاي آفتابي " زمزمه مي شود

به گزارش خبرنگار ادبي مهر ، در ويژه برنامه هاي " شب هاي آفتابي " ، شاعران و قصه نويسان به ارائه تازه ترين آثار خود در ارتباط با موضوعات معنوي و ديني و نيايش ، از جمله ماه مبارك رمضان مي پردازند.
اين برنامه در كليه فرهنگسراهاي شهر و باشگاه نويسندگان و هنرمندان ، وابسته به سازمان فرهنگي ؛ هنري شهر تهران برگزار خواهد شد .
خبرگزاري مهر - گروه فرهنگ و ادب : " شب هاي آفتابي " عنوان ويژه برنامه هاي ادبي سازمان فرهنگي ، هنري شهرداري تهران است كه در ايام باقي مانده ماه مبارك رمضان در كليه فرهنگسراهاي تهران شاهد آن خواهيم بود.
کد مطلب 124555
نظر شما