به گزارش خبرنگار مهر، مهرشاد کارخانی امسال در بیست و نهمین جشنواره فیلم فجر با فیلم "کوچه ملی" در بخش نوعی نگاه حضور دارد. این فیلم فضای متفاوتی از دو کار قبلی این کارگردان دارد و در ستایش سینمای ایران و فیلم‌های تاثیرگذار سینما در مقاطع مختلف است. به بهانه این حضور با وی گفتگویی انجام دادیم.

* خبرگزاری مهر، گروه فرهنگ و هنر: چرا فیلم شما در بخش رقابتی جشنواره فجر حضور ندارد؟

- مهرشاد کارخانی: از دهه 60 تا کنون هر چند سال یکبار بخش‌هایی را به جشنواره فجر اضافه می‌کنند که عمدتا پایدار نیستند. اما در جشنواره‌های دنیا هر بخش که در هر رویدادی شکل می‌گیرد، طی سال‌ها داوری ویژگی‌های آن مشخص می‌شود و حتی تفاوت با بخش مسابقه ندارد. مانند هفته منتقدان و یا هفته کارگردانان جشنواره کن.

جشنواره فیلم فجر در هر دوره با تعدادی از فیلم‌ها به دلایل مختلف دچار مشکل می‌شود. سیاستمداران جشنواره امسال تلاش کردند برای اینکه فیلمسازان را راضی نگه دارند، در آخرین لحظات بخشی به نام نوعی نگاه را اضافه کنند. گویا فیلم‌هایی که مشکل دارند در این بخش به نمایش در می‌آیند! فیلم‌هایی که مسئله دارند و باعث مزاحمت برای فیلمسازانی می‌شود که زنبیل خود را از قبل گذاشته‌اند. قطعا اگر فیلم‌ها در بخش مسابقه باشد برای آنها مزاحمت ایجاد می‌کند.

درصورتی که فیلم‌های این بخش حرف‌های مهمی را بیان می‌کنند اما چون با سیاست‌های بخش مسابقه همخوانی ندارند در این بخش دیده می‌شوند. با توجه به حاشیه‌هایی که برای این بخش به وجود آمده، به عقیده من نوعی نگاه جدی‌تر از بخش‌های دیگر عمل می‌کند.

میلاد کیمرام در نمایی از "کوچه ملی"

* چرا تصمیم گرفتید در سومین فیلم بلند خود به سینمای ایران ادای دین کنید؟

- سینمای ما سال‌ها است که از آن جنس سینمایی که به آن فکر می‌کنیم و تعلق خاطر داریم، در آمده است و بیشتر به یک شوخی تبدیل شده است. خواستم با این فیلم به نوعی تلنگر بزنیم به این موضوع که سینمای ما در شرایطی است که در حال از دست رفتن است. فراموش کردیم این سینما کجا بوده و به کجا می‌رود.

در این فیلم به سینمای ایده آلی پرداختم که زمانی وجود داشته است. اما حالا دیگر آن فیلم‌های خاص با ویژگی‌هایی که در ذهن ما ماندگار شده‌اند ساخته نمی‌شوند. این فیلم می‌گوید لاله‌زار چه می‌شود؟ کوچه ملی؟

* فیلمنامه "کوچه ملی" چگونه شکل گرفت. شما طی این سال‌ها قصد ساخت فیلم‌های سینمایی دیگری بعد از "ریسمان باز" داشتید؟

- بعد از اینکه پروانه ساخت دو فیلم "زنبورها" و "سگ کور" از شورای نظارت و ارزشیابی ارشاد، صادر نشد، طرح‌های دیگری برای ساخت داشتم که هر کدام آنها پر هزینه بودند. در همان زمان بر روی مستندی کار می‌کردم که درباره سالن‌های سینمایی درتهران بود که تعطیل شده بودند. با آرش برهانی آشنا شدم که وی یک طرح 15 صفحه‌ای عاشقانه داشت. من این طرح مستند را وارد این داستانه عاشقانه کردم. حدود 10 ماه با برهانی برای نگارش فیلمنامه "کوچه ملی" کار کردیم.

* پس فیلم به نوعی به ستایش سینمای ایران می‌پردازد.

- "کوچه ملی" لایه‌های گوناگون دارد. وقتی جلوتر می‌رویم از اواسط فیلم مسئله سینما مطرح می‌شود. به گونه‌ای بیشتر از فیلم‌های دهه 50 سینمای ایران که آثار شاخصی بودند و بر روند سینما تاثیر داشتند یاد می‌شود. "گاو"، "تنگنا"، "طبیت بی جان". البته "طبیعت بی جان" یکی از فیلم های اصلی است که داستان با آن جلو می‌رود. داستان اصلی ما با این فیلم و چند اثر شاخص گره می‌خورد.

* فیلم واقع‌گرا و خیابانی است؟

- "کوچه ملی" روایت ساده و باور پذیری دارد. تلاش کردم در همین راستا خیلی فیلمبرداری فیلم را هم پیچیده نکنم. دوربین بیشتر ایستاده است و حرکت عجیب و غریبی ندارد. بیشتر لوکیشن‌ها خیابانی است. تدوین فیلم تا حدودی مینی‌مالیستی است. این بخش فیلم هم پیچیده نیست و مانند بخش‌های دیگر در خدمت سادگی اثر است.

* چرا در این فیلم مانند "ریسمان باز" از حضور بازیگران حرفه‌ای و شناخته‌شده سینما استفاده نکردید؟

- از بازیگران حر فه‌ای در همان ابتدای کار از چند نفر تست گرفتیم اما راضی‌کننده نبود. بیشتر تلاش کردم از افرادی استفاده کنم که در فضای فیلم برای مخاطب باورپذیر باشند. افراد مختلفی همچون بازیگران آماتور و یا حتی بازیگران تئاتر را تست کردیم تا به میلاد کیمرام و نیلوفر شهیدی رسیدیم.

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گفتگو: بیتا موسوی