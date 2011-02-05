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۱۶ بهمن ۱۳۸۹، ۸:۳۵

در گفتگو با مهر عنوان شد:

آموزشهای شهروندی ترافیک تهران را تا 30 درصد کاهش می دهد

آموزشهای شهروندی ترافیک تهران را تا 30 درصد کاهش می دهد

رئیس کمیسیون عمران شورای شهر تهران با تاکید بر تاثیر آموزش شهروندی بر کاهش هزینه های مدیریت شهری گفت: آموزش اصول شهروندی می تواند تا 30 درصد بر کاهش بار ترافیک اثرگذار باشد.

حمزه شکیب در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه شهروند آموزش دیده می تواند یک ناظر باشد گفت: شهر را می توان به دو کالبد فیزیکی و روحی تقسیم کرد که برای پایداری هر دو اینها نیازمند آموزش شهروندی هستیم.

وی ادامه داد: با آموزش شهروندی شهروندان به وظایف و حقوقشان آشنا می شوند و یک سری الگوهای رفتاری نیز پیدا می کنند.

شکیب با اشاره به اینکه آموزش شهروندی باعث رشد سریعتر مسائل اجتماعی و فرهنگی می شود گفت: شهروندان آموزش دیده می توانند یک ناظر باشند و ناهنجاری های زیادی در شهر با آموزش وظایف شهروندی برطرف می شود.

عضو کمیسیون عمران شورای شهر به تاثیر آموزشهای شهروندی بر کاهش تلخلفات رانندگی اشاره کرد و گفت: هزینه های شهری با شهروندان آموزش دیده کاهش می یابد به همین دلیل باید به طور مستمر در حوزه مباحث فرهنگی و آموزشی کار کرد.

کد مطلب 1245559

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