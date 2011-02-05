آموزشهای شهروندی ترافیک تهران را تا 30 درصد کاهش می دهد

حمزه شکیب در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه شهروند آموزش دیده می تواند یک ناظر باشد گفت: شهر را می توان به دو کالبد فیزیکی و روحی تقسیم کرد که برای پایداری هر دو اینها نیازمند آموزش شهروندی هستیم.

وی ادامه داد: با آموزش شهروندی شهروندان به وظایف و حقوقشان آشنا می شوند و یک سری الگوهای رفتاری نیز پیدا می کنند.

شکیب با اشاره به اینکه آموزش شهروندی باعث رشد سریعتر مسائل اجتماعی و فرهنگی می شود گفت: شهروندان آموزش دیده می توانند یک ناظر باشند و ناهنجاری های زیادی در شهر با آموزش وظایف شهروندی برطرف می شود.

عضو کمیسیون عمران شورای شهر به تاثیر آموزشهای شهروندی بر کاهش تلخلفات رانندگی اشاره کرد و گفت: هزینه های شهری با شهروندان آموزش دیده کاهش می یابد به همین دلیل باید به طور مستمر در حوزه مباحث فرهنگی و آموزشی کار کرد.