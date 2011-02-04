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۱۵ بهمن ۱۳۸۹، ۱۸:۲۶

یازدهمین روز قیام ملت مصر-8

تظاهرات 50 هزار نفری مردم رفح/ حمله اوباش مبارک به معترضین

تظاهرات 50 هزار نفری مردم رفح/ حمله اوباش مبارک به معترضین

تظاهرات ضد مصری 50 هزار نفری در شهر مرزی رفح، حمله اوباش طرفدار حسنی مبارک به معترضین و حمایت مردم استانبول از قیام ملت مصر از آخرین تحولات مربوط به مصر به شمار می رود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی الجزیره، اوباش طرفدار حسنی مبارک حمله به معترضین را در شهرهای مختلف مصر آغاز کرده اند.

سرکوب تظاهرات کنندگان مانع از تجمع عظیم مردمی در اغلب شهرهای مصر نشده است. علاوه بر میدان التحریر قاهره که در حال حاضر بیش از دو میلیون نفر در این مکان تجمع کرده اند. در استان الغربیه حدود 20 هزار نفر، المنیا بیش از 80 هزار نفر و البحیره بیش از 100 هزار نفر یکصدا  فریاد "مبارک برو" را سر می دهند.

بیش از 20 هزار نفر نیز در اسوان تظاهرات برپا کرده اند. شهر محله الکبری در دلتا مصر نیز شاهد خیل عظیمی از معترضین است.

رئیس دادگاه جنایی اسکندریه که در میان معترضین قرار دارد اظهار داشت: قضات حاضر در جمع معترضین معتقد نیستند که مشارکت آنها در تظاهرات به ضررشان است. رژیم مبارک ملت را از عدالت محروم کرد و بنابراین وظیفه خود می دانم به آغوش معترضین بپیوندم.

در همین حال 50 هزار نفر از شهروندان غزه در شهر مرزی رفح نیز تظاهرات ضد مصری برپا کرده اند. رفح مرز مشترک میان غزه و مصر است. حسنی مبارک در طول محاصره نوارغزه همواره دنباله رو سیاست های ظالمانه رژیم صهیونیستی بوده است و گذرگاه مرزی رفح را که دارای مرز مشترک با مصر بود را بسته است.

در استانبول نیز هزاران نفر از مردم در راستای ابراز همبستگی با قیام ملت مصر تظاهرات برپا کرده اند.

کد مطلب 1245561

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