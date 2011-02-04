به گزارش خبرگزاری مهر، محسن مومنی شریف رئیس حوزه هنری در گفتگو با پایگاه خبری حوزه هنری درباره ویژگی‌های شخصیتی مرحوم منوچهر حقانی‌پرست گفت: من با مرحوم حقانی‌پرست از نزدیک برخورد نداشتم، اما طی چند برخوردی که با این هنرمندان قدیمی حوزه هنری داشتم تحت تاثیر شخصیت کاملا اخلاقی وی قرار گرفتم.

وی افزود: وی دلش برای مملکت و مخصوصا انقلاب اسلامی می‌سوخت، ایشان نخستین کارگردانی بود که در حوزه هنری فیلم ساخت و موضوعی حول محور انقلاب اسلامی داشت. این در واقع سنگ بنایی برای تولید فیلم‌های دیگری با موضوع انقلاب اسلامی و دفاع مقدس شد. از این جهت، حقی به گردن جامعه هنری مخصوصا هنر انقلاب اسلامی دارد.

مومنی خاطرنشان کرد: کارگردانان و بازیگران برجسته‌ای کار حرفه‌ای خود را در سینما در فیلم‌های آن مرحوم آغاز کردند و از محضر وی درس‌های زیادی آموختند و اکنون حتی در سطح بین الملل شناخته شده هستند.

رئیس حوزه هنری در پایان گفت: مرحوم حقانی‌پرست در سال‌های آغازین تاسیس انجمن قلم زحمات زیادی برای شکل‌گیری و استحکام یافتن این انجمن نوپا کشیدند. در کل فرد زیاده‌خواهی نبود و انسانی کاملا اخلاق مدار بود.

مرحوم منوچهر حقانی پرست سه‌شنبه 13 مهرماه 1389 در محل کارش در آموزشگاه سینمایی نوآور در اثر سکته مغزی در سن 59 سالگی‌ دار فانی را وداع گفت. مراسم بزرگداشت زنده‌یاد حقانی‌پرست در مراسم افتتاحیه جشنواره بیست و نهم فیلم فجر برگزار می‌شود.