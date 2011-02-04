به گزارش خبرگزاری مهر، محسن مومنی شریف رئیس حوزه هنری در گفتگو با پایگاه خبری حوزه هنری درباره ویژگیهای شخصیتی مرحوم منوچهر حقانیپرست گفت: من با مرحوم حقانیپرست از نزدیک برخورد نداشتم، اما طی چند برخوردی که با این هنرمندان قدیمی حوزه هنری داشتم تحت تاثیر شخصیت کاملا اخلاقی وی قرار گرفتم.
وی افزود: وی دلش برای مملکت و مخصوصا انقلاب اسلامی میسوخت، ایشان نخستین کارگردانی بود که در حوزه هنری فیلم ساخت و موضوعی حول محور انقلاب اسلامی داشت. این در واقع سنگ بنایی برای تولید فیلمهای دیگری با موضوع انقلاب اسلامی و دفاع مقدس شد. از این جهت، حقی به گردن جامعه هنری مخصوصا هنر انقلاب اسلامی دارد.
مومنی خاطرنشان کرد: کارگردانان و بازیگران برجستهای کار حرفهای خود را در سینما در فیلمهای آن مرحوم آغاز کردند و از محضر وی درسهای زیادی آموختند و اکنون حتی در سطح بین الملل شناخته شده هستند.
رئیس حوزه هنری در پایان گفت: مرحوم حقانیپرست در سالهای آغازین تاسیس انجمن قلم زحمات زیادی برای شکلگیری و استحکام یافتن این انجمن نوپا کشیدند. در کل فرد زیادهخواهی نبود و انسانی کاملا اخلاق مدار بود.
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