به گزارش خبرنگار مهر، به همین مناسبت در شب شهادت آن حضرت مراسمی با حضور جمعی ازدانشجویان و ایرانیان مقیم، سفیر و کارکنان سفارت جمهوری اسلامی و نمایندگیهای مستقردر کوالالامپور برگزار شد.

این مراسم با نماز جماعت مغرب و عشا آغاز شد و با نیایش و قرائت دعای شریف کمیل، سخنرانی و عزاداری در رثای حضرت ثامن الائمه ادامه یافت.

در این مراسم رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با قرائت حدیث شریف امام رضا معروف به حدیث سلسله الذهب، پیرامون محوریت امامت ائمه هدی در هدایت وفضیلت فرد و جامعه و ذکرانواع ارتباط متصور شیعیان و پیروان مکتب نورانی و حیات بخش تشیع با ائمه هدی سخنرانی کرد.

حجت الاسلام والمسلمین محمد حسن واحدی گفت : در این حدیث شریف امام رضا خود را به عنوان امام معصوم محور و شرط محفوظ ماندن از گمراهی و ایمنی از عذاب الهی مطرح می فرمایند.

رایزن فرهنگی کشورمان با بیان فرق محبت و مودت افزود:عشق و محبت نسبت به ائمه اطهارمسئله ای است فراگیر و روز افزون، گر چه هنوز هم به دلیل وجود عناصر جاهل و متعصب در بعض نقاط دنیا، پیروان و رهروان صدیق آن بزرگواران در حالی که قلبی سراسر عشق و محبت نسبت به آن بزرگواران دارند، در حال تقیه و کتمان عشق خود هستند و مجال بروز ارادت و دوستی و مودت نسبت به امامان الهی خود ندارند.

وی گفت: این گروه از شیعیان به طور قطع مشمول این حدیث نبوی هستند که فرمودند: "من عشق فکتم فمات مات شهیدا" یعنی هر کس عاشق شود و عشق خود را کتمان کند و درهمین حال بمیر اجر و جزای شهیدان را دارد.

واحدی در ادامه گفت: این محبت و عشق مقدس، مقدمه رابطه معرفتی شیعیان با معصومین وائمه هدی می باشد، مسئله ای که می تواند درسرنوشت جامعه اسلامی و جمع شیعیان تاثیر اساسی داشته باشد.



رایزن فرهنگی کشورمان افزود: اگر ما با تمسک به سیره آن بزرگواران و بهره گیری ازاحادیث و فرامین آن عزیزان در کتاب شریف نهج البلاغه، صحیفه سجادیه و رساله حقوق امام سجاد (ع)، احادیث نورانی امام رضا در کتاب شریف عیون اخبار الرضا و یا دیگر آثار و روایات گرانبهای معصومین (ع)، خود و جامعه خود را با رهنمودهای نورانی آنان بسازیم آمادگی ایجاد ارتباط ولائی با امامان معصوم (ع) را پیدا می کنیم.



واحدی در پایان گفت: در واقع محبت نسبت به آن رهبران الهی و آن مفسران وحی الهی و دریافت معرفت نسبت به راه و روش و منش آنان مقدمه ایجاد رابطه ولایی با امامان معصوم (ع) می باشد. اینجاست که حدیث شریف سلسله الذهب معنی پیدا می کند و ما می توانیم از آن به اندازه توان و ظرفیتمان بهره مند گردیم.