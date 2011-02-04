فاز اول طرح آبرسانی به روستاهای سندرک و گرو به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر در میناب، فاز اول طرح آبرسانی به روستاهای گرو و سندرک در میناب عصر جمعه و همزمان با چهارمین روز از دهه مبارک فجر با حضور حسین هاشمی تختی استاندار هرمزگان، مسعود قانعی فرد فرماندار میناب و عبدالحمید حمزه پور مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی هرمزگان به بهره برداری رسید.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی هرمزگان در مراسم بهره برداری از این طرح، اظهار داشت: با افتتاح این طرح می توان به سه روستای بزرگ در این منطقه آبرسانی کرد.

وی ادامه داد: این طرح آبرسانی با حفر دو حلقه چاه، هزار و 300 متر شبکه برق، 23 کیلومتر پمپاژ، احداث دو باب مخزن بتونی به حجم 700 متر مکعب و نصب تجهیزات کلرزنی ساخته شده است.

حمزه پور بیان داشت: هزینه این طرح یک میلیارد و 200 میلیون تومان بوده و ده هزار و 374 نفر از جمعیت روستایی مناطق گرو و سندرک در میناب تحت پوشش آب لوله کشی قرار گرفته اند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی هرمزگان با اشاره به بهره مندی 80 درصدی روستاهای کشور از آب لوله کشی، عنوان کرد: متاسفانه این شاخص در استان هرمزگان 60 درصد است که امیدوارم در آینده نزدیک روستاهای بیشتری در هرمزگان به آب لوله کشی دسترسی پیدا کنند.