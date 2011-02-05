به گزارش خبرنگار مهر در میناب، طرح برق رسانی به روستای سرنی میناب عصر جمعه با حضور حسین هاشمی تختی استاندار هرمزگان و محمدصادق وجدانی مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق هرمزگان در چهارمین روز از دهه فجر به بهره برداری رسید.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق هرمزگان در مراسم بهره برداری از این طرح با اشاره به افزایش 16 برابری تعداد مشترکان برق در هرمزگان نسبت به قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، بیان داشت: تعداد روستاهای دارای برق در هرمزگان قبل از انقلاب شش روستا بود که این تعداد در حال حاضر به هزار و 604 روستا رسیده و 447 هزار مشترک روستایی در هرمزگان در حال حاضر از نعمت برق برخوردار هستند.

وی اضافه کرد: تعداد پستهای توزیع برق روستایی در هرمزگان در حال حاضر 15 هزار و 874 پست است که این تعداد قبل از انقلاب اسلامی فقط 305 پست بود.

وجدانی اظهار داشت: در حال حاضر 100 درصد جمعیت شهری و 97 درصد جمعیت روستایی در استان هرمزگان از نعمت برق برخور دار هستند.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق هرمزگان گفت: شرکت توزیع برق هرمزگان در دهه فجر امسال 65 طرح برق رسانی را افتتاح می کند که این طرح برق رسانی روستایی امروز به طور نمادین افتتاح خواهد شد.