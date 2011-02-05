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۱۶ بهمن ۱۳۸۹، ۹:۱۳

طرح آبرسانی به شهر هشتبندی افتتاح شد

بندرعباس - خبرگزاری مهر: طرح آبرسانی به شهر هشتبندی با حضور استاندار هرمزگان و مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب هرمزگان افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر در میناب، طرح آبرسانی به شهر هشتبندی در شهرستان میناب عصر جمعه  با حضور حسین هاشمی تختی استاندار هرمزگان و حسین خادمی مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب هرمزگان به بهره برداری رسید.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب هرمزگان در مراسم افتتاح این طرح گفت: شرکت آب و فاضلاب هرمزگان در دهه فجر امسال 25 طرح در قالب 46 پروژه را افتتاح می کند.

وی افزود: بودجه این طرحها 22 میلیارد ریال برای ساخت طرحها در بخش فاضلاب و 100 میلیارد ریال برای ساخت طرحها در بخش آب بوده است.

خادمی اظهار داشت: طرح آبرسانی به شهر هشتبندی با اعتباری بالغ بر یک میلیارد و 100 میلیون تومان ساخته شده و این طرح شامل 10 کیلومتر شبکه توزیع آب و تاسیسات کلرزنی است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب هرمزگان عنوان کرد: با بهره برداری از این طرح مردم شهر هشتبندی از مشکل کم آبی نجات پیدا می کنند.

کد مطلب 1245603

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