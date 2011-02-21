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۲ اسفند ۱۳۸۹، ۱۱:۰۲

6 کشور خارجی در رقابت‌های جام تختی شرکت می‎‌کنند

6 کشور خارجی در رقابت‌های جام تختی شرکت می‎‌کنند

سی و یکمین دوره رقابت‌های کشتی آزاد جام تختی با حضور 6 کشور خارجی در جزیره کیش برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سی و یکمین دوره رقابت‌های بین‌المللی کشتی آزاد گرامیداشت دهه مبارک فجر جام تختی در حالی طی روزهای 6 تا 8 اسفندماه و با جایزه 99 هزار دلاری در جزیره کیش برگزار می‌شود که تاکنون 6 کشور از جمله ترکیه، روسیه و آمریکا برای حضور در این مسابقات اعلام آمادگی کرده‌اند.

کشورهای روسیه با 12، قرقیزستان با 16، آمریکا با 11، کره‌ شمالی با چهار، مغولستان با 11 کشتی گیر و همراه و ترکیه با 11 کشتی گیر در این جام شرکت خواهند کرد.

فدراسیون کشتی درحال مذاکره با چند کشور دیگر برای حضور در رقابت‌های کشتی آزاد جام تختی است. نزدیک به 90 کشتی‌گیر داخلی نیز در این مسابقات به میدان می روند.

کد مطلب 1245613

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