امیر توکلیان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: در فاصله چند روز به آغاز مسابقات لیگ برتر تیم را جمع کردیم. هدف‌مان این بود که با کمک مسئولان هیئت کشتی و تربیت بدنی استان خراسان این فرصت به تعدادی از کشتی‌گیران بومی و غیر بومی داده شود تا توانمندی‌های خود را نشان دهند و کشتی خراسان همچنان در لیگ نماینده داشته باشد.

نایب قهرمان مسابقات جهانی 2001 صوفیه بلغارستان ادامه اداد: از اینکه توانستیم در بین چهار تیم صعود کننده قرار بگیریم خوشحالم چرا که با تلاش و همدلی کشتی‌گیران و مسئولان تیم این اتفاق رخ داد.

وی در مورد سطح برگزاری فصل جاری لیگ کشتی اظهار داشت: به دلیل مسابقات جهانی مسکو و بازی‌های آسیایی گوانگجو 70 روز از زمان را از دست دادیم و چاره‌ای جز این نبود که مسابقات لیگ برتر بصورت فشرده برگزار شود.

مربی پیشین تیم ملی کشتی تصریح کرد: برای بهتر شدن این رقابت‌ها نیاز است، کمیته لیگ با حضور همه کارشناسان و صاحب نظران به رفع نقایص بپردازد تا در سال‌های آینده لیگ بهتری را برگزار کنیم.

وی در پایان در مورد شرایط تیمش در مرحله نیمه نهایی و نهایی مسابقات لیگ خاطر نشان کرد: صعود سه تیم نفت تهران، گاز مازندران و شهدای جویبار که از تیم‌های قدر و با انگیزه هستند به مراتب انگیزه تیم جوان و نوپای ما را هم بالا برده است اما اگر بخواهیم از نظر مهره‌های که در اختیار داریم و یا بودجه‌ای که آنها برای به خدمت گرفتن کشتی‌گیران‌شان در نظر گرفته‌اند قیاس کنیم قیاس مع الفارق است، ولی برای دیدار سرگروهی مقابل تیم شهدای جویبار و مسابقه بعدی از پیش باخته نیستیم و با تمام وجود مبارزه خواهیم کرد.

مرحله نهایی مسابقات کشتی آزاد لیگ برتر باشگاه‌های کشور روز سه شنبه 19 بهمن ماه بصورت متمرکز در تهران برگزار می شود.