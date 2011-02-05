  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۱۶ بهمن ۱۳۸۹، ۱۰:۴۹

توکلیان در گفتگو با مهر:

لیگ کشتی پدیده‌ای نداشت/ از پیش باخته نیستیم

لیگ کشتی پدیده‌ای نداشت/ از پیش باخته نیستیم

سرمربی تیم کشتی تعاونی اعتباری امید مشهد گفت: بهترین فرصت برای شناسایی پشتوانه‌ها، لیگ است اما با این همه جوان با انگیزه پدیده خاصی در فصل جاری رقابت‌ها دیده نشد.

امیر توکلیان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: در فاصله چند روز به آغاز مسابقات لیگ برتر تیم را جمع کردیم. هدف‌مان این بود که با کمک مسئولان هیئت کشتی و تربیت بدنی استان خراسان این فرصت به تعدادی از کشتی‌گیران بومی و غیر بومی داده شود تا توانمندی‌های خود را نشان دهند و کشتی خراسان همچنان در لیگ نماینده داشته باشد.

نایب قهرمان مسابقات جهانی 2001 صوفیه بلغارستان ادامه اداد: از اینکه توانستیم در بین چهار تیم صعود کننده قرار بگیریم خوشحالم چرا که با تلاش و همدلی کشتی‌گیران و مسئولان تیم این اتفاق رخ داد.

وی در مورد سطح برگزاری فصل جاری لیگ کشتی اظهار داشت: به دلیل مسابقات جهانی مسکو و بازی‌های آسیایی گوانگجو 70 روز از زمان را از دست دادیم و چاره‌ای جز این نبود که مسابقات لیگ برتر بصورت فشرده برگزار شود.

مربی پیشین تیم ملی کشتی تصریح کرد: برای بهتر شدن این رقابت‌ها نیاز است، کمیته لیگ با حضور همه کارشناسان و صاحب نظران به رفع نقایص بپردازد تا در سال‌های آینده لیگ بهتری را برگزار کنیم.

وی در پایان در مورد شرایط تیمش در مرحله نیمه نهایی و نهایی مسابقات لیگ خاطر نشان کرد: صعود سه تیم نفت تهران، گاز مازندران و شهدای جویبار که از تیم‌های قدر و با انگیزه هستند به مراتب انگیزه تیم جوان و نوپای ما را هم بالا برده است اما اگر بخواهیم از نظر مهره‌های که در اختیار داریم و یا بودجه‌ای که آنها برای به خدمت گرفتن کشتی‌گیران‌شان در نظر گرفته‌اند قیاس کنیم قیاس مع الفارق است، ولی برای دیدار سرگروهی مقابل تیم شهدای جویبار و مسابقه بعدی از پیش باخته نیستیم و با تمام وجود مبارزه خواهیم کرد.

مرحله نهایی مسابقات کشتی آزاد لیگ برتر باشگاه‌های کشور روز سه شنبه 19 بهمن ماه بصورت متمرکز در تهران برگزار می شود.

کد مطلب 1245616

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها