عملیات اجرایی 11 طرح گردشگری در گلستان شروع شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گلستان عصر جمعه در حاشیه اجرای این طرح ها افزود: این طرح ها شامل مجتمع اقامتی، پذیرایی، تفریحی و بین راهی است.

فریدون فعالی، اعتبار اجرای این طرح ها را بیش از 800 میلیارد ریال اعلام کرد.

وی اظهار داشت: همچنین درایام دهه فجر، بهره برداری و افتتاح کمپ گردشگری بین راهی النگ، شیرآباد و کاخ موزه های مینودشت و گمیشان با اعتبار معادل 13 میلیارد ریال آغاز شد.

وی تعداد موزه و کاخ موزه های موجود در استان را پنج مورد اعلام کرد و گفت: در ایام دهه فجر دو مورد افتتاح می شود و سه کاخ موزه نیز در دست ساخت است.

فعالی خاطرنشان کرد: همچنین در این ایام، عملیات اجرایی مجتمع اقامتی پذیرایی و تجاری تفریحی آخوندی گنبد با اعتبار 102 میلیارد ریال شروع می شود.

مدیرکل میراث فرهنگی گلستان بیان داشت: برای آغاز اجرای مجتمع اقامتی – توریستی نگین ترکمن نیز 460 میلیارد ریال اعتبار برآورد شده است.

همزمان با ایام فجر در مجموع 22 طرح گردشگری در استان گلستانن افتتاح و کلنگ زنی می شود.