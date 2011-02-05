پرهام جانفشان در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: کسب این رتبه نتیجه تعامل و تلاشهای دستگاههای مختلف اجرایی استان در اجرای این طرح است.

وی اظهار داشت: سهمیه استان در سال 88 حدود 19 هزار واحد بوده است و تاکنون 29 هزار و 362 واحد اعم از مسکن مهر دولتی و خودمالکی شروع شده است.

وی خاطرنشان کرد: از این تعداد حدود 25 هزار و 299 واحد کار اجرای فونداسیون آن به پایان رسیده است.

جانفشان بیان داشت: در دهه فجر امسال، هزار و 50 واحد مسکن مهر با افتتاح متمرکز در شهرستان گنبد به بهره برداری می رسد.

مدیرکل مسکن و شهرسازی گلستان عنوان کرد: از این تعداد 250 واحد مربوط به شهرستان گنبد در شرق استان است.

بیش از 28 هزار نفر واجد شرایط دریافت مسکن مهر در گلستان هستند.

