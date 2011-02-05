سید حمیدرضا میرآفتاب در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: با ساخت این سیلوهای جدید 360 هزار تن به ظرفیت سیلوهای استان افزوده می شود.
وی اظهار داشت: همزمان با دهه فجر چهار سیلوی فلزی و یک انبار غله با مشارکت بخشی خصوصی با ظرفیت 100 هزار تن به بهره برداری می رسد.
وی اعتبار اجرای این طرح ها را بیش از 72 میلیارد ریال اعلام کرد.
میرآفتاب عنوان کرد: کل ظرفیت سیلوهای استان تا قبل از این 475 هزار تن بود که با افتتاح سیلوهای جدید به 575 هزار تن می رسد.
مدیرکل غله و خدمات بازرگانی گلستان بیان داشت: استان گلستان یکی از مراکز پنجگانه کشوری و برای توسعه تجارت غلات انتخاب شده است.
وی حمایت از تولید هدفمند محصولات کشاورزی با رویکرد صادرات محور و توسعه ظرفیتهای ذخیره سازی استاندارد و مناسب با اهداف تجاری را از جمله اهداف این بخش بیان کرد.
میرآفتاب خاطرنشان کرد: استان گلستان حدود 13 درصد تولید محصولات کشاورزی و غلات کشور را به خود اختصاص داده است.
مدیرکل غله و خدمات بازرگانی گلستان افزود: رویکرد مسئولان بر این است که استان 13 درصد صادرات غلات کشور را به خود اختصاص دهد.
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