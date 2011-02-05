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۱۶ بهمن ۱۳۸۹، ۹:۱۴

جشنواره فیلم کیش/

16بهمن آخرین مهلت ارسال آثار به دبیرخانه جشنواره فیلم کیش

فردا 16 بهمن آخرین مهلت ارسال آثار به دبیرخانه بخش‌های مختلف جشنواره بین‌المللی فیلم کیش اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عصر فردا مهلت ارسال آثار به دبیرخانه جشنواره به پایان می‌رسد و کلیه علاقمندان و متقاضیان شرکت در جشنواره می‌توانند تا پایان وقت اداری فردا 16 بهمن آثارشان به نشانی: تهران - خیابان شهید بهشتی - خیابان قائم مقام فراهانی- کوچه شهید میرزا حسنی _ پلاک 10 واحد 1 تلفن : 5-88728964 دبیرخانه جشنواره ارائه نمایند.

تاکنون استقبال گسترده‌ای از این حرکت چه از سوی فیلمسازان داخلی و چه سینماگران خارجی صورت گرفته است و آمار شرکت کنندگان به زودی از طریق روابط عمومی و سایت جشنواره اعلام می‌شود.

این جشنواره با شعار " میراث مشترک آینده مشترک " و با هدف حمایت از آثار برتر و رویکرد به فرهنگ ملی و بومی، در بعد داخلی؛ و گسترش تعاملات و همگرایی منطقه‌ای و با استفاده از مؤلفه‌های مشترک مذهبی، فرهنگی، جغرافیایی به همت "مرکز امور مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی " و "وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی " در تاریخ 4 الی 8 اردیبهشت‌ ماه 1390در جزیره کیش برگزار می‌شود.

اسلام به عنوان مهمترین عامل وحدت و تعامل مردم کشورهای منطقه خاورمیانه و آسیای مرکزی "، " توجه به مزیت‌های معنوی و فرهنگی این منطقه به عنوان خواستگاه کهن‌ترین فرهنگ‌های جهانی به مثابه عامل مهم در روابط بین ملت‌ها و دولت‌ها"، "زمینه‌های تاریخی در روابط گسترده و کهن فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی ملت‌های ایران، آسیای مرکزی و خاور‌میانه"، "اهمیت تمدن، فرهنگ و آداب و رسوم مردم ایران، آسیای مرکزی و خاورمیانه در تعاملات منطقه‌ای و جهانی "، "توجه و نمایش نقش ممتاز مناطق آزاد و تجاری در سرعت بخشیدن به تبادلات فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی مردم منطقه "، "نقش جذابیت‌های توریستی ، اقتصادی، تجاری و فرهنگی ایران، آسیای مرکزی و خاورمیانه درجهان امروز "، " توجه به موضوعات و مفاهیمی که معرف جایگاه فرهنگ و تمدن ایران اسلامی است "و "نقش خلیج فارس و دریای کاسپین (خزر) به عنوان بستری تاریخی، اقتصادی و فرهنگی در جهان " موضوعات این جشنواره را تشکیل می‌دهد.

کد مطلب 1245623

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