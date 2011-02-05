16بهمن آخرین مهلت ارسال آثار به دبیرخانه جشنواره فیلم کیش

به گزارش خبرگزاری مهر، عصر فردا مهلت ارسال آثار به دبیرخانه جشنواره به پایان می‌رسد و کلیه علاقمندان و متقاضیان شرکت در جشنواره می‌توانند تا پایان وقت اداری فردا 16 بهمن آثارشان به نشانی: تهران - خیابان شهید بهشتی - خیابان قائم مقام فراهانی- کوچه شهید میرزا حسنی _ پلاک 10 واحد 1 تلفن : 5-88728964 دبیرخانه جشنواره ارائه نمایند.

تاکنون استقبال گسترده‌ای از این حرکت چه از سوی فیلمسازان داخلی و چه سینماگران خارجی صورت گرفته است و آمار شرکت کنندگان به زودی از طریق روابط عمومی و سایت جشنواره اعلام می‌شود.

این جشنواره با شعار " میراث مشترک آینده مشترک " و با هدف حمایت از آثار برتر و رویکرد به فرهنگ ملی و بومی، در بعد داخلی؛ و گسترش تعاملات و همگرایی منطقه‌ای و با استفاده از مؤلفه‌های مشترک مذهبی، فرهنگی، جغرافیایی به همت "مرکز امور مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی " و "وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی " در تاریخ 4 الی 8 اردیبهشت‌ ماه 1390در جزیره کیش برگزار می‌شود.

اسلام به عنوان مهمترین عامل وحدت و تعامل مردم کشورهای منطقه خاورمیانه و آسیای مرکزی "، " توجه به مزیت‌های معنوی و فرهنگی این منطقه به عنوان خواستگاه کهن‌ترین فرهنگ‌های جهانی به مثابه عامل مهم در روابط بین ملت‌ها و دولت‌ها"، "زمینه‌های تاریخی در روابط گسترده و کهن فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی ملت‌های ایران، آسیای مرکزی و خاور‌میانه"، "اهمیت تمدن، فرهنگ و آداب و رسوم مردم ایران، آسیای مرکزی و خاورمیانه در تعاملات منطقه‌ای و جهانی "، "توجه و نمایش نقش ممتاز مناطق آزاد و تجاری در سرعت بخشیدن به تبادلات فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی مردم منطقه "، "نقش جذابیت‌های توریستی ، اقتصادی، تجاری و فرهنگی ایران، آسیای مرکزی و خاورمیانه درجهان امروز "، " توجه به موضوعات و مفاهیمی که معرف جایگاه فرهنگ و تمدن ایران اسلامی است "و "نقش خلیج فارس و دریای کاسپین (خزر) به عنوان بستری تاریخی، اقتصادی و فرهنگی در جهان " موضوعات این جشنواره را تشکیل می‌دهد.