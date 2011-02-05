به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیت الله رضا استادی، شامگاه جمعه در شام شهادت امام رضا(ع) در حرم مطهر حضرت معصومه(س) اظهار داشت: پیامبر(ص) و ائمه(ع) در طول 270 سال برای ما زحمت کشیدند و شهید شدند و سختی‌ها را متحمل شدند و در مقابل از ما توقع دارند تا ما طوری زندگی کنیم که به عنوان شیعه آنان مورد افتخار و شادمانی آنان و نه موجب سرافکندگی آنان باشیم.



وی با بیان اینکه در اسلام بر روی دروغ نگفتن و ادای امانت تأکید زیادی شده است ابراز داشت: ائمه(ع) از ما توقع دارند تا ما صادق و راستگو باشیم و در امانات خیانت نکنیم.



استادی تصریح کرد: جامعه چون اسلامی است نباید دروغ و خیانت در آن پیدا شود و جامعه‌‌ای که در آن دروغ و خیانت رواج دارد اسلامی نیست اگرچه نامش را اسلامی بگذاریم.



وی اضافه کرد: اموال بیت المال که در ادارات است امانت در دست کارمندان و کارکنان آنهاست و ایجاب می‌کند که در آنها خیانت نکنیم.



استادی با تأکید بر اهمیت فوق العاده‌ ادای امانت گفت: طبق دستورات دین اسلام مسلمان باید نسبت به اموال کافران هم امین باشند و اگر بدترین افراد هم مالی را به امانت در نزد کسی گذاشتند نباید در آن خیانت کند.



وی ابراز داشت: براساس دین اسلام اگر سه خصلت در فردی باشد منافق است؛ کسی که دروغ می‌گوید؛ در امانت خیانت می‌کند و وعده می‌دهد اما خلف وعده می‌کند.



استاد برجسته حوزه علمیه در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به پایان یافتن ماه محرم و صفر اضافه کرد: طوری نباشد که وقتی این دو ماه تمام شد دیگر حضور در مجالس و محافل دینی و سخنرانی را فراموش کنیم.



وی افزود: این فکر غلط و عامیانه است که کسی فکر کند نیازی به آموختن احکام و مسایل دینی ندارد و سراغ رساله عملیه نرود چون اگر این احکام را یاد نگیرد گرفتار می‌شود.



استادی خاطرنشان کرد: در روایات داریم که کسی که می‌خواهد تجارت کند ابتدا باید فقه آن را یاد بگیرد و بعد به تجارت بپردازد به خاطر اینکه اگر یاد نگیرد گرفتار ربا و حرام می‌شود.



وی با اشاره به اهمیت علم آموزی در اسلام افزود: یکی از افتخارات اسلام این است که دینی علمی است و سفارش به عالم شدن و عالم‌تر شدن کرده است.



عضو جامعه مدرسین حوزه تأکیدکرد: یکی از دلایل حقانیت یک دین این است که تأکید بر علم آموزی می‌کند چون به محتوای خود مطمئن است؛ اسلام سفارش زیادی به علم آموزی دارد زیرا به محتوایش اطمینان دارد.



وی ابراز داشت: هر قدر فهم و اطلاعات مردم از دین اسلام بیشترشود گرایشش به دین نیز بیشتر می‌شود.

