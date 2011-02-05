برای حفظ نظام همه باید از رهبری پیروی کنیم

به گزارش خبرنگار مهر در قم‌، حجت الاسلام محمد‌رضا آشتیانی عصر جمعه در مراسم روضه خوانی و دعای سمات پدران شهدا که در مسجد چهار مردان قم برگزار شد، بیان داشت: وظیفه ما پیروی و همراهی مقام معظم رهبری می‌باشد و عروه الوثقی ما رهبری است که تنها راه نجات است.



عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با اشاره به اینکه نماز صحیح، روزه گرفتن، جهاد در راه خدا آن هم از نوع فی سبیل الله‌، اعمال صالحی هستند که همچون ریسمانی انسان را می‌تواند از تباهی و فساد نجات دهد اضافه کرد: این دنیا همچون چاهی است که زرق و برق آن انسان‌ها را‌ به سمت خود می‌کشاند و انسان به یک ریسمان‌ محکم نیاز دارد تا به آن تمسک جوید و از تباهی و فساد نجات یابد.



وی اظهار داشت: اعمال صالح وسیله نجات انسان‌ها است و اگر کسی به ریسمان خداوند متصل و متمسک نباشد غیرممکن است بتواند در کار خود موفق شود.



تحت هدایت‌های ائمه از گمراهی نجات می‌یابیم



نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه ما تحت هدایت و رهنمودهای ائمه معصومین از گمراهی نجات خواهیم یافت اضافه کرد: انبیا‌ و اطرافیان انبیا‌ همیشه در بوته آزمایش هستند و امتحان آنها سخت‌تر است بدلیل اینکه هر چقدر یک فرد ایمان قوی تری داشته باشد امتحان الهی او سخت‌تر خواهد بود.



وی با اشاره به پدر شهیدان زین الدین بیان داشت: پدران شهدا همچون پدر شهیدان زین الدین از عزیزترین داشته خود گذشتند و آن را در راه خدا دادند واقعاً کار بسیاری سختی است یک فرد ‌عزیزترین داشته خود را که فرزند است در راه کشور و خدا نثار کند.



عضو جامعه مدرسین حوزه در پایان اظهار داشت: پدر شهیدان زین الدین بعد از شهادت فرزندانش بسیار خوب ایستادگی کرد و در زمان جنگ وی دائما در مسیر جبهه و تدارکات بود‌ و کمک می‌کردند‌، همه شهدا و جانبازان آن زمان به خوبی این پدر شهید را می‌شناختند‌، امتحان عجیبی است و انسان به راحتی نمی‌تواند به چنین مقام و درجه رفیع نائل ‌‌شود.

