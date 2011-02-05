70 درصد روستاهای مازندران بعد از انقلاب برق دار شدند

سید علی اکبر طاهایی در گفتگویی با اشاره به کاستی ها و نارسایی های این استان قبل از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی، افزود: با استقرار حکومت اسلامی در کشور زمینه رشد و تعالی در همه بخش های جامعه و در استان مازندران فراهم آمد.

وی با اشاره به وجود ۳۲۰۰ روستا در مازندران، بیان داشت: بیش از ۷۰ درصد روستاهای استان پیش از پیروزی انقلاب از نعمت برق بی بهره بوده و هیچ یک شهرها و روستاها نیز گازدار نبودند.

طاهایی یکی از محوری ترین ظرفیت های استان را کشاورزی دانست و ادامه داد: بی توجهی رژیم سابق به این بخش، موجب صدمات زیادی به استان شد که با پیروزی انقلاب اسلامی این ظرفیت استان در حال شکوفایی و حرکت در مسیر کشاورزی مدرن و مکانیزه قرار دارد.

استاندار مازندران، احداث سد شهید رجایی، سد آیت الله صالحی مازندرانی(البرز) و آغاز عملیات سد هراز را نمونه بارز توجه نظام و دولت به ظرفیت های آب و خاک استان دانست و خاطرنشان کرد: در حال حاضر دو کارگروه ویژه برای بررسی ظرفیت های آب و خاک استان در دولت تشکیل شده است.

وی پیشرفت چشمگیر کشور در دانش نانو را یکی دیگر از دستاوردهای انقلاب اسلامی دانست و اظهار داشت: در این زمینه استان مازندران با محوریت دانشگاه صنعتی نوشیروانی اقدامات مهمی انجام داده که بخشی از بودجه سفر سوم هیات دولت به استان نیز به تدوین سند نانو اختصاص یافت.

طاهایی در بخش دیگری از سخنانش انقلاب اسلامی ایران را زمینه ساز حاکمیت خدا در سراسر جهان دانست و گفت: امروز موج اسلام خواهی و ظلم ستیزی در سراسر جهان به راه افتاده که نشانه صدور پیام انقلاب اسلامی ایران به دنیاست.

استاندار مازندران پیروی از ولایت فقیه را رمز پیروزی ملت ایران بر تمامی توطئه ها دانست و تصریح کرد: ولایت فقیه ادامه دهنده راه انبیاء و ائمه معصومین که همان اجرای حدود الهی است، می باشد.

