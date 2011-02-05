به گزارش خبرنگار مهر با وجود هشدارهای بانک مرکزی و اتحادیه طلا و جواهر نسبت به معامله سکه توسط صرافی‌ها و فعالان بازار طلا و جواهر بر اساس قیمت یکسان و بدون در نظر گرفتن تاریخ ضرب، اما هنوز هم قیمتهای سلیقه ای برای نرخ سکه هایی با تاریخ قدیمی تر اعمال می شود.

گرچه به عقیده مسئولان اتحادیه طلا و جواهر ملاک تاریخ برای خرید و فروش سکه ها موضوعی قدیمی، به حاشیه رفته و فراموش شده است، اما هنوز هم فعالان این حوزه، اینگونه سکه ها را با نرخهایی پائین تر نسبت به تاریخ روز خریداری می کنند.

این در حالی است که خرید این سکه ها با قیمت پایئن تر از عرف معمول و نرخ روز توسط فعالان بازار سکه و طلا و صرافی های تحت پوشش و دارای مجوز، کاری غیر قانونی است.

حذف سال از سکه گرمی



امروز 16 بهمن ماه سکه های گرمی برای اولین بار در حالی وارد بازار می شوند که بانک مرکزی برای جلوگیری از خرید و فروش سکه های گرمی بر اساس تاریخ، از ضرب سال بر روی آنها خودداری کرده است.

در عین حال موضوع حذف سال ضرب از روی سکه ها مدتی است که در بانک مرکزی در دست بررسی است تا با این اقدام دیگری تفاوتی در قیمت سکه ها بر اساس تاریخ نباشد.

سایر سکه ها کمافی السابق



تاکنون تمام سکه هایی که توسط بانک مرکزی ضرب شده است، به دلیل اینکه میزان طلا و عیار سکه ها یکسان است، با ذکر سال تولید ضرب شده است و این روند به جز سکه های گرمی همچنان ادامه دارد.

اگر این اقدام صورت بگیرد دیگر سال ضرب سکه ها در تعیین قیمت سکه ها ملاک و تصمیمات شخصی و اعمال سلایق در آنها دخیل نخواهد بود.

ابتکار عمل در اعمال قیمتهای سلیقه ای برای سکه هایی با تاریخ قدیمی تر مثلا سال 84 توسط صرافی ها از سال 86 آغاز شد و با وجود اطلاعیه ها و هشدارهای متعدد بانک مرکزی و اتحادیه طلا و جواهر این روند هنوز هم ادامه دارد که شاید دلیل آن برخورد نه چندان قاطعانه با این اقدامات است.

بانک مرکزی و اتحادیه طلا و جواهر بارها اعلام کرده اند که سال ضرب سکه تاثیری بر روی تعیین قیمت آن ندارد و کلیه صرافی ها و واحدهایی که به خرید و فروش سکه مبادرت می ورزند، ملزم به خرید سکه حتی سکه های زیر سال 84 به قیمت روز هستند.

ملاک سال ضرب غیر قانونی



محمد کشتی آرای رئیس اتحادیه کشوری طلا و جواهر در گفتگو با مهر موضوع ملاک تاریخ ضرب در خرید و فروش سکه ها را موضوعی کم رنگ شده عنوان کرد و در عین حال گفت: این کار غیر قانونی است.

وی با بیان اینکه اکثر اینگونه سکه ها از دور خارج شده اند، افزود: بسیاری از افرادی که سکه خریداری می کنند با توجه به اطلاع رسانی ها نسبت به این موضوع اطلاع دارند.

کشتی آرای افزود: با توجه به این امر مردم سکه ای را خریداری می کنند که تاریخ آن به روز باشد، حتی اگر سکه ای هم با تاریخ های قدیمی تر باقی مانده باشد مربوط به سنوات قبل است.

رئیس اتحادیه کشوری طلا و جواهر با تاکید بر اینکه تعداد اینگونه سکه ها کم است، بنابراین نیازی به دخالت مستقیم نیست، افزود: سکه هایی که تاریخ آنها قدیمی تر می شود در چرخه ذوب بانک مرکزی قرار می گیرند و دوباره وارد چرخه تولید می شود.

محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی در این رابطه به مهر گفته است: بارها اعلام کرده ایم که بحث تاریخ از خرید و فروش سکه ها حذف شده است و هیچ تفاوت قیمتی برای سکه ها با توجه به تاریخ آنها وجود ندارد.

وی با اشاره به اینکه این قبیل موضوعات یعنی سال ضرب سکه در بازار مطرح شده است،‏ تصریح کرده است: تعیین قیمت متفاوت از قیمت واقعی سکه ها و قیمت گذاری بر روی سکه های با تاریخ پائین تر از نظر بانک مرکزی اصولی نیست.

بهمنی در بیان دلایل این امر اظهارداشته است:‌ گرم تمامی سکه ها یکسان است و عیار آنها نیز تفاوتی با یکدیگر ندارد. همچنین بانک مرکزی اعلام کرده است که مردم در صورت مشاهده اینگونه تخلفات مراتب را اطلاع دهند، در عین حال عنوان کرده بود که این موضوع به شدت رسیدگی می شود، اما برخی از خریداران سکه مطرح می کنند که باید ابزار نظارتی قوی تری نسبت به حل این مشکل وجود داشته باشد.

به هر حال ساماندهی بازار سکه با توجه به اهمیت و نقش مهم این کالا در تبادلات اقتصادی و مردم بر عهده بانک مرکزی است.