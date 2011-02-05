حجت الاسلام علی بنایی در گفتگو با خبرنگار مهر در قم با اشاره به تأثیرپذیری ملل مسلمان جهان از انقلاب ایران بیان داشت: آنچه امروز از پیروزی انقلاب و اثرات آن در جهان مشاهده می‌شود برای ما ملموس‌تر و عینی‌تر است.



وی با بیان اینکه ما هر چه قدر زوایای انقلاب را بشکافیم به عمق آن بیشتر پی خواهیم برد، تصریح کرد: تا کنون در طول تاریخ هزار و 400 ساله اسلام هیچ حادثه‌ای با اندازه واقعه باشکوه انقلاب ایران ظرفیت آن را نداشته که در جهان یک موج ایجاد کند و موج آزادیخواهی که امروز کشور تونس و جهان عرب را درنوردیده از اثرات آن انقلاب است و اگر ما بخواهیم کارآمدی انقلاب را ببنیم باید تأثیر آن را بر سایر کشور‌ها نگاه کنیم و مورد بررسی قرار دهیم.



امام خمینی(ره) ترس را از مردم ایران و مسلمانان جهان گرفت



بنایی در ادامه بیان داشت: امام خمینی‌(ره) ترس را از مردم ایران و مسلمانان جهان گرفت و امروز ما در مصر شاهد آن هستیم که مردم با دست خالی می‌جنگند و نظامیان را خلع سلاح می‌کنند و با شرایط به وجود آمده صحنه‌های انقلاب روز به روز و ساعت به ساعت در مصر تکرار می‌شود و مردم برای مطالبات خود مبارزه می‌کنند.



مسلمانان جهان با الهام از انقلاب می‌توانند غزت خود را دوباره به دست آوردند



وی خاطر نشان کرد: بی‌شک مسلمانانی که شخصیت آن‌ها سال‌ها تحقیر شده است با الهام از انقلاب اسلامی می‌توانند عزت خود را دوباره به دست بیاورند.



شرایط امروز جهان می‌تواند تبیین کننده انقلاب برای نسل سوم باشد



نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه امروز شرایط جهان اسلام به خوبی می‌تواند تبیین کننده سال 57 و انقلاب اسلامی ایران برای نسل سوم انقلاب باشد، تصریح کرد: ما به دنبال صدور انقلاب اسلامی هستیم و باید بدانیم که همین حس اسلام خواهی، آزادی خواهی و استقلال طلبی برگرفته از انقلاب زمانی که در مردم نهادینه شود در جهان خود به خود رخ می‌دهد و امروز انقلاب ایران زمینه ساز تغییرات در جهان است.



نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود به عظمت و بزرگی پیروزی انقلاب اسلامی اشاره کرد و افزود: پیروزی انقلاب ایران در اواخر قرن بیستم و در شرایطی بود که جهان به دو قطب سرمایه گذاری و کمونیست تقسیم شده بود و پیروزی انقلاب در سال 1979 میلادی به صورت کاملا غیرمنتظره روی داد به طوری که همه تحلیل گران سیاسی جهان، آمریکا و انگلیس را در بهت و حیرت فرو برد.



وی با بیان اینکه هیچکس در آن برهه تصور نمی‌کرد که ایران زمینه ساز انقلابی با آن عظمت باشد، خاطر نشان کرد: با توجه به شرایط منطقه و وجود تسلط رژیم سلطتنتی بر ایران کسی تصور اینکه اسلام بتواند در منطقه بروز کند را نمی‌کرد و این برای دشمنان اسلام با آنکه نمی‌دانستند پیروزی انقلاب اسلامی چه عواقبی برای آنان خواهد داشت، بسیار آزار دهنده بود.

