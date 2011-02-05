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۱۶ بهمن ۱۳۸۹، ۹:۱۷

پیشرفته ترین آزمایشگاه تحقیقاتی جنوب غرب کشور افتتاح می شود

پیشرفته ترین آزمایشگاه تحقیقاتی جنوب غرب کشور افتتاح می شود

اهواز - خبرگزاری مهر: معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز گفت: پیشرفته ترین آزمایشگاه تحقیقاتی جنوب غرب کشور دهه فجر در دانشکده پزشکی این دانشگاه به بهره برداری می رسد.

به گزارش خبرگزاری مهر در اهواز، بهزاد شریف مخمل زاده با اعلام این خبر اظهارداشت: این آزمایشگاه با اعتباری بالغ بر پنج میلیارد ریال از محل اعتبارات دانشگاه علوم پزشکی تامین و با مساحتی بالغ بر از 100 مترمربع احداث شده که قرار است 18 بهمن ماه به بهره برداری برسد.
 
وی با بیان اینکه این آزمایشگاه دارای مجوز از معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت است، افزود: هم اکنون این آزمایشگاه به هشت دستگاه پیشرفته مجهز شده که قرار است تا پایان سال آینده  پنج میلیارد تومان هم برای خرید دستگاه های پیشرفته و جامع دیگر به آن اختصاص داده شود.

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی اهواز ادامه داد: با راه اندازی این آزمایشگاه، علاوه بر اساتید و دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اهواز و استان، اساتید و دانشجویان استان های همجوار هم می‌توانند برای انجام کارهای تحقیقاتی خود از این آزمایشگاه استفاده کنند.

کد مطلب 1245642

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