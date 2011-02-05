پیشرفته ترین آزمایشگاه تحقیقاتی جنوب غرب کشور افتتاح می شود

به گزارش خبرگزاری مهر در اهواز، بهزاد شریف مخمل زاده با اعلام این خبر اظهارداشت: این آزمایشگاه با اعتباری بالغ بر پنج میلیارد ریال از محل اعتبارات دانشگاه علوم پزشکی تامین و با مساحتی بالغ بر از 100 مترمربع احداث شده که قرار است 18 بهمن ماه به بهره برداری برسد.



وی با بیان اینکه این آزمایشگاه دارای مجوز از معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت است، افزود: هم اکنون این آزمایشگاه به هشت دستگاه پیشرفته مجهز شده که قرار است تا پایان سال آینده پنج میلیارد تومان هم برای خرید دستگاه های پیشرفته و جامع دیگر به آن اختصاص داده شود.

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی اهواز ادامه داد: با راه اندازی این آزمایشگاه، علاوه بر اساتید و دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اهواز و استان، اساتید و دانشجویان استان های همجوار هم می‌توانند برای انجام کارهای تحقیقاتی خود از این آزمایشگاه استفاده کنند.