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۱۶ بهمن ۱۳۸۹، ۹:۱۹

باران موجب بروز آسیبهای جدی در مسجد سلیمان می شود

باران موجب بروز آسیبهای جدی در مسجد سلیمان می شود

اهواز - خبرگزاری مهر: فرماندار مسجدسلیمان گفت: نبودپوشش گیاهی مناسب در دامنه کوه‌های موجود در اطراف این شهر موجب می شود بارش باران برای مسجدسلیمان آسیبهای فراوانی به همراه داشته باشد.

محمد خانچی در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز اظهار داشت: نبود پوشش گیاهی مناسب در دامنه کوه های موجود در اطراف شهر مسجدسلیمان موجب می شود که پس از هر بارندگی نسبتا شدید، دامنه کوه ها شسته شده و معابر و کوچه‌های این شهر دچار آب‌گرفتگی شوند.

خانچی افزود: مسجدسلیمان شهری است که از نظر توپوگرافی شرایطی کوهستانی دارد و در جاده ها و خیابانهای این شهر هم زیرساختهای مطلوبی برای دفع آبهای سطحی وجود ندارند به همین دلیل بارش باران موجب بروز آسیبهایی جدی در مسجدسلیمان می ‌شود.

وی افزود: به دلیل نبود شبکه فاضلاب و کانالهای دفع آبهای سطحی، پس از بارش باران، معابر به سرعت دچار آب‌گرفتگی می شوند که این مسئله مشکلاتی را برای شهروندان ایجاد می‌کند. همچنین شسته شدن دامنه کوه ها و ریزشهایی که ممکن است در اثر آن ایجاد شود محورهای برون شهری را هم مسدود کرده و مانع تردد خودروها می‌شود.

خانچی تصریح کرد: بر اثر بارندگیهای اخیر، محور مسجدسلیمان به اندیکا در اثر ریزش کوه برای مدتی مسدود شد و این حادثه حتی خسارت مالی هم در  بر داشت.

فرماندار مسجدسلیمان درباره وضعیت عشایر این شهرستان خاطرنشان کرد: عشایر مسجدسلیمان بیشتر در دو منطقه متراکم هستند که قصد داریم در این مناطق ساخت و سازهایی انجام دهیم و منازلی مسکونی ایجاد کنیم همچنین با اعطای وام به عشایر برای مقاوم سازی محل سکونت خود و استقرار آنها در مکانهایی دور از مسیر رودخانه ها، امنیت آنها هنگام بارشهای شدید باران تامین خواهد شد.
کد مطلب 1245644

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