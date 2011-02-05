باران موجب بروز آسیبهای جدی در مسجد سلیمان می شود

محمد خانچی در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز اظهار داشت: نبود پوشش گیاهی مناسب در دامنه کوه های موجود در اطراف شهر مسجدسلیمان موجب می شود که پس از هر بارندگی نسبتا شدید، دامنه کوه ها شسته شده و معابر و کوچه‌های این شهر دچار آب‌گرفتگی شوند.

خانچی افزود: مسجدسلیمان شهری است که از نظر توپوگرافی شرایطی کوهستانی دارد و در جاده ها و خیابانهای این شهر هم زیرساختهای مطلوبی برای دفع آبهای سطحی وجود ندارند به همین دلیل بارش باران موجب بروز آسیبهایی جدی در مسجدسلیمان می ‌شود.



وی افزود: به دلیل نبود شبکه فاضلاب و کانالهای دفع آبهای سطحی، پس از بارش باران، معابر به سرعت دچار آب‌گرفتگی می شوند که این مسئله مشکلاتی را برای شهروندان ایجاد می‌کند. همچنین شسته شدن دامنه کوه ها و ریزشهایی که ممکن است در اثر آن ایجاد شود محورهای برون شهری را هم مسدود کرده و مانع تردد خودروها می‌شود.



خانچی تصریح کرد: بر اثر بارندگیهای اخیر، محور مسجدسلیمان به اندیکا در اثر ریزش کوه برای مدتی مسدود شد و این حادثه حتی خسارت مالی هم در بر داشت.



فرماندار مسجدسلیمان درباره وضعیت عشایر این شهرستان خاطرنشان کرد: عشایر مسجدسلیمان بیشتر در دو منطقه متراکم هستند که قصد داریم در این مناطق ساخت و سازهایی انجام دهیم و منازلی مسکونی ایجاد کنیم همچنین با اعطای وام به عشایر برای مقاوم سازی محل سکونت خود و استقرار آنها در مکانهایی دور از مسیر رودخانه ها، امنیت آنها هنگام بارشهای شدید باران تامین خواهد شد.