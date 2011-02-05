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۱۶ بهمن ۱۳۸۹، ۹:۲۱

در مقایسه با سال گذشته/

حجم آب مخازن سدهای خوزستان پنج درصد کاهش یافت

حجم آب مخازن سدهای خوزستان پنج درصد کاهش یافت

اهواز - خبرگزاری مهر: حجم کنونی آب موجود در مخازن سدهای استان خوزستان پنج درصد در مقایسه با زمان مشابه سال گذشته کاهش یافته است.

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز،  حجم آب موجود در سدهای استان خوزستان هم اکنون هشت میلیارد و 339 میلیون مترمکعب گزارش شده که 109 میلیون مترمکعب بیشتر از هفته گذشته است اما در مقایسه با زمان مشابه سال گذشته 407 میلیون مترمکعب کاهش نشان می دهد.

همچنین از ابتدای سال آبی جاری تاکنون حجم آب ورودی سدهای استان خوزستان با 50 درصد کاهش در مقایسه با دوره مشابه سال آبی گذشته دو میلیارد و 630 میلیون مترمکعب به ثبت رسید.

در زمان حاضر سدهای کارون 3 و مسجد سلیمان در مقایسه با هفته گذشته با کاهش حجم آب مواجه شده اند.

در عین حال هم اکنون حجم آب سد کارون 3 و مسجد سلیمان به ترتیب یک میلیارد و 896 میلیون مترمکعب و 245 میلیون مترمکعب گزارش شده است.

حجم آب موجود در مخزن سد کارون 4 در زمان کنونی با 26 میلیون مترمکعب افزایش در مقایسه با هفته پیش، یک میلیارد و 445 میلیون مترمکعب ثبت شده است. هم اکنون 42 درصد حجم مخازن سدهای خوزستان دارای آب است.
کد مطلب 1245645

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