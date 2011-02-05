سید مجید موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر در دزفول اظهار داشت: جشنواره ملی تولید محصول سالم که در سالهای اخیر تحت پایش پروژه مدرسه در مزرعه توسط مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی در سطح مزارع بهره برداران اجرا شده روز چهارم اسفند ماه به میزبانی استان خوزستان در شهرستان دزفول برگزار می شود.

وی به اهداف عمده جشنواره اشاره کرد و افزود: ارتقای دانش و مهارت بهره برداران در رابطه با تولید محصول سالم، معرفی نوآوری ها، قابلیت ها و تشکلهای خصوصی ایجاد شده در استان خوزستان در رابطه با تولید محصول سالم، تبیین تاریخچه، شرح اقدامات و جایگاه محصولات سالم در استان خوزستان و کشور و ایجاد انگیزه و حس رقابت میان بهره برداران برای توسعه پروژه مورد نظر بر اساس تکنیکهای لازم و آخرین یافته های تحقیقاتی و ترسیم چشم اندار آینده آن از مهمترین اهدف برگزاری جشنواره یاد شده است.



رئیس جهادکشاورزی خوزستان یادآور شد: جشنواره های ترویجی برنامه هایی زنده و پویا هستند که به منظور الگوسازی در جامعه بهره برداران برای معرفی یک موضوع یا محصول خاص برگزار می شوند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان همچنین در خصوص طرح های قابل بهره برداری این سازمان در دهه فجر گفت: این طرح ها همزمان با دهه مبارک فجر به بهره برداری می رسد.



موسوی افزود: برای بهره برداری از این طرح ها که در زمینه های آب و خاک، باغبانی، حفظ نباتات، دام و طیور، تعاون روستایی، شیلات، صنایع و امور عشایر می باشند بیش از 55 میلیارد تومان هزینه شده است.



وی برخی از این طرح ها را شامل ایستگاه پرورش ملکه زنبور عسل، زهکشی زیرزمینی، ساخت کانال های فرعی آبیاری و بهره برداری از واحد گاوداری صنعتی برشمرد.



موسوی با بیان اینکه با بهره برداری از این طرح ها بیش از 650 نفر به طور مستقیم و غیر مستقیم مشغول به کار می شوند، گفت: این طرح ها در شهرهای مختلف استان از جمله باغملک، شوش ، بهبهان و اهواز افتتاح خواهد شد.