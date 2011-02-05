75 هزار نفر به یادمانهای خرمشهر سفر کردند

عبدالله عفراوی در گفتگو با خبرنگار مهر در آبادان افزود: سفر کاروانهای راهیان نور به مناطق عملیاتی شلمچه و یادمان والفجر هشت از نیمه دی ماه امسال آغاز شده و در حال حاضر روزانه بیش از دو هزار و 500 نفر در قالب کاروان راهیان نور وارد مناطق عملیاتی خرمشهر می شوند که پیش بینی می‌شود این تعداد از اوائل اسفندماه به دو برابر افزایش یابد.

عفراوی اضافه کرد: اوج بازدید مردم از مناطق عملیاتی دفاع مقدس از پانزدهم اسفند تا پانزدهم فروردین است اما در حال حاضر در اکثر ایام سال کاروانهای راهیان نور از مناطق عملیاتی هشت سال دفاع مقدس دیدن می کنند.



وی گسترش فرهنگ عاشورا در دفاع مقدس و شناخت حماسه های شهیدان را از اهداف اعزام کاروان های راهیان نور عنوان کرد و گفت: حضور این کاروانها فرصت مناسبی برای آشنایی مردم به ویژه نسل جوان با حال و هوای دوران دفاع مقدس است.