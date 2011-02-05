ظرفیت تولید پتروشیمی در ماهشهر افزایش می یابد

به گزارش خبرگزاری مهر از ماهشهر، علی یزدانی اظهار داشت: افزایش 32 درصدی در وزن محصولات فروخته شده به داخل کشور توسط شرکتهای پتروشیمی مستقر در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی به عنوان دومین هاب بزرگ صنعت پتروشیمی در کشور حاکی از نگاه پتروشیمی به سمت اشباع بازار داخلی و رفع کمبودهای محصولات پتروشیمی در سطح کشور است.

وی با اشاره به 18 میلیون تن ظرفیت نصب شده در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی این منطقه را دومین هاب بزرگ صنعت پتروشیمی کشور عنوان کرد و گفت: با افتتاح طرحهای جدید در این منطقه ظرف مدت امسال و سال آینده، ظرفیت تولید این منطقه به بیش از 23 میلیون تن در سال افزایش خواهد یافت.

یزدانی با اشاره به برخی پروژه های در دست افتتاح برای دهه فجر امسال، واحد پلی اتیلن سبک پتروشیمی امیرکبیر با ظرفیت 300 هزار تن در سال، آریا فسفریک پتروشیمی رازی با ظرفیت تولید 250 هزار تن اسید فسفریک، نیروگاه دوم، خط و پست انتقال برق به شبکه سراسری پتروشیمی فجر، دو پایلوت دستیابی به دانش فنی در پژوهش و فناوری منطقه و طرح بزرگ آبرسانی به منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی را از جمله این پروژه ها برشمرد.

وی در خصوص زمان راه اندازی NF3 بندرامام گفت: واحد NF3 پتروشیمی بندرامام از واحدهایی است که در حال ساخت است و احتمالا در نیمه دوم سال آینده مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت. این واحد دو و نیم میلیون تن دیگر نیز به ظرفیت تولید منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی اضافه خواهد کرد.

مدیر عامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر با اشاره به اینکه 53 درصد از کل طرحهای قابل افتتاح استان خوزستان در دهه فجر مربوط به پتروشیمی است، عنوان کرد: براساس آمارهای ارائه شده توسط استانداری خوزستان، ارزش کل پروژه های قابل افتتاح در دهه فجر امسال در این استان 17 هزار میلیارد ریال است که از این رقم 9 هزار میلیارد ریال را صنعت پتروشیمی به خود اختصاص داده است.

وی افزود: با توجه به اینکه استان خوزستان از استانهای صنعتی کشور به شمار می رود و صنایع مهمی نظیر فولاد، نیشکر و ... در این استان مستقر هستند، سهم 53 درصدی از کل طرحهای در دست اقدام این استان برای پتروشیمی قابل توجه است.

یزدانی یادآور شد: در ابتدای انقلاب اسلامی ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی کشور سه میلیون تن بوده و این مقدار در پایان سال 1388 به 46 میلیون تن افزایش یافته است و امیدواریم که این مقدار در پایان چشم انداز 20 ساله کشور به 100 میلیون تن برسد.



وی اجرای اصل 44 در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی را موفقیت آمیز دانست و افزود: غیر از سه شرکت که شامل این قانون نیستند سایر شرکتهای این منطقه از 20 درصد تا 80 درصد خصوصی شده اند.