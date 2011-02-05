خسارت بارندگی خوزستان 284 میلیارد ریال برآورد شد

علیرضا دشتی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز اظهار داشت: رگبار و بارندگیهای شدید چند روز گذشته در خوزستان به بخشهای مختلف استان از جمله تاسیسات زیر بنایی، راه های ارتباطی اصلی و فرعی، خطوط برق رسانی، آسفالت معابر، زمینهای کشاورزی و تاسیسات دامیف و امکان مسکونی شهری و روستایی خسارت وارد کرده است.

دشتی افزود: بیشترین خسارتها در شهرهای مسجدسلیمان، لالی، ایذه، دزفول و دشت آزادگان بود.



وی بیشترین خسارت وارد شده را به بخش زمینهای کشاورزی و تاسیسات دامی با 129 میلیارد ریال بیان کرد و گفت: به افرادی که محصولات کشاورزی و دامهای خود را بیمه کرده بودند، خسارت وارد شده از طریق بیمه پرداخت خواهد شد.