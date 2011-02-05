مصطفی منتظر المهدی در گفتگو با خبرنگار مهر در آبادان اظهار داشت: با توجه به راه ‌اندازی کانون تسهیلات ازدواج آسان در استان خوزستان به عنوان مرکزی تخصصی در حوزه ازدواج جوانان و اجرای طرح های متنوع در زمینه آسان سازی ازدواج مانند ارائه خدمات به زوجهای جوان، برگزاری جلسات آموزشی، تامین جهیزیه و تالار، بسیاری از مشکلات جوانان و خانواده ها در بحث ازدواج کاهش یافته است.



وی با بیان اینکه این کانون توسط اداره‌کل امور جوانان خوزستان از ابتدای سال جاری در اهواز راه‌اندازی شده است، افزود: با توجه به اینکه طرح با استقبال جوانان و خانواده ها مواجه شده است، کانون ازدواج آسان در همه شهرهای استان به تدریج راه اندازی می شود تا فرهنگ ازدواج آسان در دیگر شهرهای استان هم ترویج شود.

منتظرالمهدی ارائه خدمات ازدواج آسان را راهی برای ترغیب جوانان به تشکیل خانواده عنوان و تصریح کرد: در طرح ازدواج آسان، خدماتی مانند تامین تالار به صورت رایگان، آرایش و لباس عروس، تامین سفره عقد، گلکاری ماشین عروس، عکس و تصویربرداری، تامین شیرینی، مشاوره و برنامه ریزی جشن تنها با هزینه 350 هزار تومان به زوجهای جوان ارائه می شود که می تواند در برگزاری مراسم ازدواج جوانان موثر باشد.

مدیرکل امور جوانان خوزستان با بیان اینکه ازدواج جوانان، برنامه ریزی در زمینه اوقات فراغت و هویت جوانان سه موضوعی است که در راس سیاستهای کلی اداره‌کل جوانان خوزستان قرار دارد، اظهار کرد: حضور خیرین استان در عرصه ازدواج جوانان می تواند بسیاری از مشکلات جوانان را در این بخش کاهش دهد.