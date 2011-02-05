استخدام افراد دیپلمه در صنعت نفت ممنوع شد

به گزارش خبرنگار مهر، سیدعلیرضا میرمحمدصادقی در جمع خبرنگاران درباره آخرین وضعیت شرایط استخدام افراد جدید در صنعت نفت با بیان اینکه با دستور وزیر نفت حداقل مدرک مورد قبول برای افرادی که می خواهند وارد صنعت نفت شوند از دیپلم به فوق دیپلم افزایش یافته است، گفت: این دستور به تمامی شرکتهای زیر مجموعه وزارت نفت ابلاغ شده است.

معاون منابع انسانی وزیر نفت با اعلام اینکه بنابراین از این به بعد در آگهی های استخدام، افرادی مد نظر قرار خواهند داشت که که دارای حداقل مدرک فوق دیپلم باشند، تصریح کرد: در ضوابط در حال بازنگری نیز شرایط سنی، شرایط مدرک تحصیلی از نظر معدل، چگونگی جذب دانش آموختگان ممتاز دانشگاه ها و افرادی که شرایط خاص دارند مورد بازنگری قرار می گیرد.

این مقام مسئول همچنین از اعمال تغییرات جدید برای جذب دانشجویان دانشگاه آزاد خبر داد و ادامه داد: تا به حال فقط ممتازان دانشگاه های دولتی امکان جذب در صنعت نفت را داشتند که در دستورالعمل جدید، دانش آموختگان ممتاز دانشگاه آزاد نیز با دستورالعمل خاص خودشان قادر به جذب در نفت خواهند بود.

میرمحمد صادقی با یادآوری اینکه بحث ضوابط و دستورالعملهای جذب و استخدام نیروی انسانی صنعت نفت در بازه های زمانی مختلف مورد بازنگری قرار می گیرد، اعلام کرد: آخرین بازنگری مربوط به سال 1385 بوده که در دستورالعمل جدید مبتنی بر دستورهای ابلاغ شده و با هدف داشتن سازمان دانش محور، امتیازاتی برای فرزندان شهدا، آزادگان، جانبازان و رزمندگان دیده شده است.

وی با تاکید بر اینکه با دستور وزیر نفت در دهه فجر مجوز جذب 775 نفر از مجموع فرزندان شاهد و جانباز و نیز جذب های انبوه صادر شد، افزود: به این ترتیب این افراد وارد سیستم شده و مراحل استخدامی آنها انجام خواهد شد.

معاون وزیر نفت با اشاره به ابلاغ دستور جذب فرزندان خانواده شهدا و جانبازان، تبیین کرد: بر این اساس 381 نفر از فرزندان شاهد و جانباز که پروسه کار استخدامی آنها در طول ماه های گذشته انجام شده و منتظر مجوز برای استخدام بودند، جذب صنعت نفت خواهند شد.

وی با تاکید بر اینکه با وجود توقف جذب دارندگان مقطع دیپلم در صنعت، به احترام خانواده شهدا، وزیر نفت مجوز استخدام خانواده شهدا و جانبازان را صادر کرده است، تبیین کرد: به این ترتیب علاوه بر فرزندان شاهد، افرادی که ذیل مصوبه 1497 (استخدام یکی از فرزندان شهید، آزاده 25 درصد و بالاتر صنعت نفت) قرار می گیرند نیز به استخدام صنعت نفت در خواهند آمد.

این مقام مسئول با اعلام اینکه مجوز جذب 394 نفر نیز در قالب جذب انبوه، ارتقا از کارگری به کارمندی و اعاده به کارمندی گرفته شده است، یادآور شد: البته براساس مجوز گرفته شده، این افراد باید صرفا در مناطق عملیاتی و یا شهرستانهای کوچک به کار گرفته شوند.

وی در خصوص جذب های انبوه که مجوز آنها در شرکت ملی گاز و نفت صادر شده است، گفت: در حال حاضر جذب انبوه فقط در مقاطع فوق لیسانس و دکترا انجام می شود و در صورتی که پس از جذب دارندگان این مقاطع تحصیلی، کمبود نیرو وجود داشت، از مقاطع دیگر نیز استفاده خواهد شد.

معاون وزیر نفت ادامه داد: پروسه جذب انبوه به این صورت خواهد بود که ابتدا از نخبگان مقطع های دکترا و فوق لیسانس که هم اکنون حدود یکهزار و 800 نفر آنها ثبت نام کرده و همگی مورد مصاحبه علمی قرار گرفته اند، جذب انجام می گیرد.

وی، تاکید کرد: در این بخش باید دید چند درصد از مجموع 1800 نفر در اختیار صنعت قرار خواهد گرفت که پیش بینی می شود بنا به نوع تخصص و شرایط آنها و تطابق آن با نیازهای صنعت نفت، حداقل 500 نفر جذب شوند.

معاون وزیر نفت در پایان خاطر نشان کرد: سپس آگهی استخدام افراد باقیمانده از طریق اعلام سراسری عملیاتی می شود که به نظر می رسد با توجه به در دست داشتن مجوز شرکت های نفت و گاز برای جذب دارندگان فوق لیسانس و دکترا، مراحل جذب انبوه تا پایان سالجاری نهایی شود.